Нардепа Киву не позбавляли звання кандидата наук: у МОН повідомили неочікувану деталь

Звання не могли позбавити, бо йому його не присвоювали

Кива не знав, кандидат він чи ні?

Народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киві не присуджено науковий ступінь кандидата наук із державного управління. Про це повідомили в МОН у відповідь на запит, пише «УНН».

«Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління», – йдеться у відповіді.

Раніше Кива заявляв, що його позбавили наукового ступеня та назвав це формальним приводом для дискредитації.

Нагадаємо, раніше на базі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, відбувся захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)» у спеціалізованій вченій раді Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.

Захист відбувалася за зачиненими дверима. Низка ЗМІ заявила, що їх не пустили на захист, що повинен бути відкритим.

Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

Раніше 16 листопада, Кива залишився без нагородної зброї, яку йому подарував ексглава МВС Арсен Аваков.

Читайте також:



