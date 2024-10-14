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Капсули для прання: чи слід відмовлятися від порошку?

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Капсули для прання: чи слід відмовлятися від порошку?
Чим краще прати?
фото: Pexels

Альтернатива кільком звичним засобам для прання – один універсальний

Капсули для прання в Україні набирають популярність. І це не дивно, адже цей засіб – практичний і неймовірно зручний! Придбати капсули можна у будь-якому відділі побутової хімії чи через інтернет у магазині Prostor.

Чим капсули підкорили покупців

Вправні домогосподарки і господарі знають, що для якісного прання білизни тільки порошку чи гелю замало: потрібно також придбати ще плямовивідник, кондиціонер для білизни, а ще – засіб для чищення самої машинки, інакше довго вона не прослужить.

Використання усіх цих засобів перетворює прання на вельми клопіткий процес. Якщо на одязі є пляма, перед пранням потрібно обробити її плямовивідником, зачекати певний час, аби він подіяв. Далі – потрібно завантажити білизну у машинку, відкрити відповідні отвори, по черзі залити в них гель для прання (чи засипати порошок) та кондиціонер для білизни. Після того, як цикл прання добіжить кінця, окремо потрібно буде ще й промивати машинку спеціальний засобом.

Поява капсул для прання суттєво спростила цей процес. Все, що потрібно зробити, це просто завантажити білизну, вкинути просто до неї капсулу і запустити прання. Причому прати можна навіть у холодній воді, адже капсула легко в ній розчиниться. Отже, не потрібно купувати пів десятка засобів – можна обмежитися однією упаковкою капсул, які містять усе необхідне для прання у машинці. Капсули для прання підійдуть для прання у машинці будь-якої білизни: і для білої, і для кольорової.

Отже, переваги капсул очевидні:

  • Практичність – одна капсула виконує функції кількох засобів;
  • Мінімальний контакт хімічних речовин зі шкірою – будьмо відверті, ми не щоразу одягаємо рукавички під час прання;
  • Зручність – якщо у ваших планах відвідати родичів чи поїхати на дачу, можна просто взяти з собою пару капсул.
  • Компактність – капсули займають значно менше місця на поличці, ніж кілька засобів, які вони заміняють.

Недоліки капсул для прання

  • Вартість. Вона традиційно вища за середньостатистичний пральний порошок чи гель, проте якщо рахувати ще кондиціонер, плямовивідник та засіб для промивки машинки, то перевага дешевших засобі може виявитися не такою переконливою;
  • Необхідність прати велику кількість брудної білизни при застосуванні капсул. Хоча виробники і переконують, що одна капсула підійде як для прання навіть двох блузок, так і для повного барабану білизни, насправді це не зовсім так. Блузки доведеться полоскати кілька разів – і навіть після того запах прального засобу буде дуже різким.
  • Часом трапляються капсули із різким запахом. Він може залишаться, навіть якщо випрати кілька кілограмів білизни, а після того додатково прополоскати кілька разів. І якщо верхній одяг так чи інакше вивітриться, не всім сподобається спати на надто ароматній білизні. Тому споживачам буде потрібно обрати «свою капсулу», яка влаштує їх за усіма параметрами із запахом включно.
  • Неуніверсальність. Капсули придатні виключно для прання в машинці, тоді як порошок можна використовувати і під час ручного прання.

То що ж обрати?

На всі випадки прання, звичайно, краще мати у своєму домашньому арсеналі для прання і звичний порошок, у капсули для прання. І використовувати їх відповідно до своїх цілей.

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