Хмарно, але без істотних опадів: прогноз погоди на 22 лютого

На заході країни фіксується значна сніголавинна небезпека

По Україні 21 лютого буде хмарно, але з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Температура по країні коливатиметься від 15° морозу вночі до 11° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометцентр.

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Значна сніголавинна небезпека (третього рівня) утримуватиметься 22 лютого на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Укргідрометцентр радить утриматись від походів на високогір'я в цей день.

інфографіка: Укргідрометцентр

Вночі в більшості українських областей випаде невеликий сніг, вдень – без істотних опадів, лише у західних областях спостерігатиметься невеликий дощ.

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Вітер пануватиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура у північно-східних та Луганській областях вночі становитиме 7-12° морозу, на Сумщині опуститься до 15° морозу, а вдень підніметься до 3-8° морозу. На решті території України, за невеликим винятком, протягом доби температура коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. Водночас у південних та західних областях вдень стовпчики термометра покажуть 3-8° тепла, а на Закарпатті та півдні Одещини прогріється аж до 11° вище нуля.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні буде хмарно, але з проясненнями. Вночі випаде невеликий сніг, вдень без істотних опадів.

Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/ с.

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Температура по області протягом доби становитиме від 2° тепла до 3° морозу. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 1-3° морозу, а вдень приблизно 0°.