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Хмарно з проясненнями і без істотних опадів: прогноз погоди на 24 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями і без істотних опадів: прогноз погоди на 24 лютого
фото з відкритих джерел

Наближається весна, на українців чекає доволі теплий день

Погода 24 лютого буде хмарною, але з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Температура по Україні коливатиметься від 15° морозу вночі до 11° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Істотних опадів сьогодні не очікується, лише вдень у західних та північних областях піде невеликий дощ, на Закарпатті дощитиме помірно, а в Карпатах випаде мокрий сніг.

Вітер пануватиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у Карпатах, північних та центральних областях місцями спостерігатимуться пориви 15-20 м/с.

Температура у східних та Сумській областях вночі становитиме 10-15° морозу, а вдень – приблизно 0°. У західних областях вночі стовпчики термометра триматимуться на позначці 0°, а вдень прогріється аж до 6-11° тепла. На високогір'ї Карпат вночі температура сягне 3-8° морозу, а вдень підніметься до 0°. На решті території України вночі стовпчики термометра вкажуть 3-8° морозу, а вдень потеплішає до 2-7° вище нуля.

Хмарно з проясненнями і без істотних опадів: прогноз погоди на 24 лютого фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень піде невеликий дощ.

Вітер переважатиме південний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями спостерігатимуться пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі становитиме 3-8° морозу, а вдень потеплішає до 2-7° вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 4-6° морозу, а вдень прогріється до 3-5° тепла.

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