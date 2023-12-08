Сили оборони назвали кількість ворожих бойовиків на Авдіївському напрямку

Противник наразі діє за підтримки бронетехніки

На Авдіївському напрямку російські загарбники зосередили близько 40 тис. особового складу, щодня ЗСУ ліквідовують 300-400 окупантів. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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«На Авдіївському напрямку наразі діє близько 40 тис. чоловік, навіть трохи більше. Ворог зазнає дуже значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300-400 осіб на добу. Російські терористи наразі не зменшують активності своєї піхоти. Авдіївка і Мар’їнка – найбільша кількість боєзіткнень, найбільш гаряче. Противник наразі діє за підтримки бронетехніки. Наші воїни її палять, звичайно. Також ворог активно минулої доби застосовував авіацію. Скинув минулої доби 40 керованих авіаційних бомб, всі – на Донеччину. Ворог зазначає дуже значних втрат, але продовжує підтягувати резерви – це так звані «Шторм Z», а також новомобілізовані, не надто навчені. Ставлення командування до них – просто як до тварин. Фіксується те, що їх інколи навіть залишають просто без їжі та води, і вони змушені їсти сніг. Є багато обморожень», – повідомив Штупун, додавши, що окупанти йдуть вперед, оскільки бояться свого керівництва більше, ніж смерті.

Загалом в операційній зоні ОСУВ «Таврія» за добу ворог завдав 24 авіаудари, провів 56 бойових зіткнень і здійснив 648 артилерійських обстрілів. За минулу добу знищено 20 одиниць ворожої техніки, серед них – чотири танки та 11 бронемашин.

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«Ми продовжуємо нищити логістику ворога, максимально утруднюємо підвезення як боєприпасів, так і їжі та паливно-мастильних матеріалів. Весь час працює наша артилерія, працюють всі вогневі засоби, аби зменшити наступальний потенціал ворога», – зазначив Штупун.

Триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ворожих дронів.