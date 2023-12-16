За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 16 грудня

Триває 661-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 грудня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито п'ять атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької. Тут наші захисники успішно відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника західніше Новопокровки та південіше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, минулої доби, протиповітряною обороною знищено одну керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, У ніч на 16 грудня відбулася шоста повітряна атака на Київ з початку грудня, під час якої в столиці працювала ППО.