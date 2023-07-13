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Колишній консул Росії в Криму помер після нападу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Колишній консул Росії в Криму помер після нападу
Генконсулом Росії у Сімферополі Олександр Ніколаєв був у 2003 – 2008 роках
фото з відкритих джерел

Колишнього дипломата побили біля дачі в Тверській області

Колишній генеральний консул Росії у Сімферополі, надзвичайний та повноважний посол Олександр Ніколаєв помер після побиття біля його дачі. Про це повідомила російська газета «Московський комсомолець». Про смерть дипломата також повідомив сайт російського МЗС.

73-річний Миколаїв перед виходом у відставку 43 роки перебував на дипломатичній службі. Він чотири роки був російським послом у Бангладеш, працював у постійному представництві Росії в ЄС.

Генеральним консулом Росії у Сімферополі Ніколаєв був у 2003 – 2008 роках.

Після виходу у відставку з дипломатичної служби Ніколаєв в працював у держкорпорації «Росатом».

17 червня колишнього дипломата побили біля дачі в Тверській області. Помер він 6 липня, випливає із повідомлення МЗС РФ.

РосЗМІ пишуть, що підозрюваний у побитті – місцевий житель Олександр Конопелько.

Теги: росія дипломатія смерть злочин Крим

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