Колишній консул Росії в Криму помер після нападу
Колишнього дипломата побили біля дачі в Тверській області
Колишній генеральний консул Росії у Сімферополі, надзвичайний та повноважний посол Олександр Ніколаєв помер після побиття біля його дачі. Про це повідомила російська газета «Московський комсомолець». Про смерть дипломата також повідомив сайт російського МЗС.
73-річний Миколаїв перед виходом у відставку 43 роки перебував на дипломатичній службі. Він чотири роки був російським послом у Бангладеш, працював у постійному представництві Росії в ЄС.
Генеральним консулом Росії у Сімферополі Ніколаєв був у 2003 – 2008 роках.
Після виходу у відставку з дипломатичної служби Ніколаєв в працював у держкорпорації «Росатом».
17 червня колишнього дипломата побили біля дачі в Тверській області. Помер він 6 липня, випливає із повідомлення МЗС РФ.
РосЗМІ пишуть, що підозрюваний у побитті – місцевий житель Олександр Конопелько.
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