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Хвилина мовчання: згадаймо 10-річного Дмитра Уса, який загинув від ворожого обстрілу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо 10-річного Дмитра Уса, який загинув від ворожого обстрілу
Лікарі тиждень боролися за життя дитини
фото з відкритих джерел

Хлопчик мав розлад аутичного спектра

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Уса.

10-річний Дмитро Ус загинув у Чернігові. 16 березня 2022 року під час обстрілів батьки з хлопчиком вирішили сховатися в під’їзді, думали, що так буде безпечніше. Російський снаряд влучив за кілька метрів від входу в будинок, двері під'їзду знесло вибуховою хвилею. На хлопчика посипалися осколки, один із яких потрапив у голову.

Хвилина мовчання: згадаймо 10-річного Дмитра Уса, який загинув від ворожого обстрілу фото 1
колаж: Меморіал

Попри щільний ворожий вогонь хлопчика перенесли в укриття і доставили у лікарню, де він після тижня відчайдушної боротьби лікарів за його життя помер.

Мама хлопчика Євгенія, яка тоді отримала важкі поранення, не змогла провідати сина, поки він ще був живим.

Дмитро мав розлад аутичного спектра. Любив складати пазли. Мав теплі стосунки з мамою, любив обіймати її та перебирати мамине волосся. В останній рік життя Дмитро почав розмовляти й батьки сподівалися, що невдовзі він уже повноцінно спілкуватиметься.

Дмитро Ус із батьками
Дмитро Ус із батьками
фото з відкритих джерел
Сім'я Усів: Максим, Євгенія, Дмитрик у мирний час
Сім'я Усів: Максим, Євгенія, Дмитрик у мирний час
фото з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення тато дитини шукав можливості виїхати з Чернігова. Але вже була інформація про випадки розстрілу автівок при спробі самостійної евакуації. Родина не ризикувала покинути Чернігів – небезпека під час дороги дуже лякала дружину, тому чекали «зеленого коридору».  

«Спершу Дмитрик ще тримав пульс, але через тиждень хлопчик став ангелочком на небі... Немає слів, щоб висловити весь цей біль і наші співчуття батькові Максиму», – зауважила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона знала батька хлопчика, який має діагноз ДЦП, проте є рекордсменом із бігу. Дмитрик неодноразово підтримував його.

Дмитро Ус із татом
Дмитро Ус із татом
фото з відкритих джерел

За кілька років до повномасштабної війни сім’я Усів втратила старшого брата Дмитра – Влада.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: діти пам'ять обстріл смерть Чернігів дитина

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