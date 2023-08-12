Хвилина мовчання: згадаймо 10-річного Дмитра Уса, який загинув від ворожого обстрілу

Хлопчик мав розлад аутичного спектра

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Уса.

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10-річний Дмитро Ус загинув у Чернігові. 16 березня 2022 року під час обстрілів батьки з хлопчиком вирішили сховатися в під’їзді, думали, що так буде безпечніше. Російський снаряд влучив за кілька метрів від входу в будинок, двері під'їзду знесло вибуховою хвилею. На хлопчика посипалися осколки, один із яких потрапив у голову.

колаж: Меморіал

Попри щільний ворожий вогонь хлопчика перенесли в укриття і доставили у лікарню, де він після тижня відчайдушної боротьби лікарів за його життя помер.

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Мама хлопчика Євгенія, яка тоді отримала важкі поранення, не змогла провідати сина, поки він ще був живим.

Дмитро мав розлад аутичного спектра. Любив складати пазли. Мав теплі стосунки з мамою, любив обіймати її та перебирати мамине волосся. В останній рік життя Дмитро почав розмовляти й батьки сподівалися, що невдовзі він уже повноцінно спілкуватиметься.

Дмитро Ус із батьками фото з відкритих джерел

Сім'я Усів: Максим, Євгенія, Дмитрик у мирний час фото з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення тато дитини шукав можливості виїхати з Чернігова. Але вже була інформація про випадки розстрілу автівок при спробі самостійної евакуації. Родина не ризикувала покинути Чернігів – небезпека під час дороги дуже лякала дружину, тому чекали «зеленого коридору».

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«Спершу Дмитрик ще тримав пульс, але через тиждень хлопчик став ангелочком на небі... Немає слів, щоб висловити весь цей біль і наші співчуття батькові Максиму», – зауважила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона знала батька хлопчика, який має діагноз ДЦП, проте є рекордсменом із бігу. Дмитрик неодноразово підтримував його.

Дмитро Ус із татом фото з відкритих джерел

За кілька років до повномасштабної війни сім’я Усів втратила старшого брата Дмитра – Влада.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.