На Луганщині окупанти розпочали розподіл відібраного у підприємців майна

Окупаційна влада прибрала у власне використання торговельні площі

Для потрапляння до Рубіжного потрібен вже подвійний дозвіл, а у Сєвєродонецьку окупанти на власний розсуд розподіляють торговельні приміщення між підприємцями. Про це повідомили у Луганській ОВА.

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Понад тиждень тому окупанти ускладнили в’їзд до Рубіжного. Але відтепер, крім перепустки від окупаційної адміністрації, потрібен ще й дозвіл військових РФ. Крім того, за інформацією Луганської ОВА, у Сєвєродонецьку росіяни почали привласнювати торгівельні площі.

«Шантаж підприємців набирає обертів і в Сєвєродонецьку. Окупаційна влада міста прибрала у власне використання торговельні площі, право власності на які не було ніким підтверджене у встановлені терміни», – йдеться у повідомленні.

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Аби отримати під магазин приміщення, розташоване у більш вигідному місці, також треба домовитися з окупаційною владою.

Втім ЗСУ вдалось відбити атаки ворога від Новоселівського.

«Наші військові втримують позиції на обох напрямках на Луганщині. Так, відбито чергову спробу ворога штурмувати південніше Новоселівського», – зазначив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Нагадаємо, ввечері 4 серпня російські окупанти 12 разів вдарили по селу Невське на Луганщині фосфорно-магнієвими боєприпасами. А після опівночі ворог розпочав цинічно бити по Невському, де ще залишаються десятки людей, з реактивних систем залпового вогню «Град». Загарбники зруйнували один житловий будинок та пошкодили ферму по сусідству. Там спалахнула пожежа, загинула худоба.

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До слова, взимку окупанти надсилали жителям Сєвєродонецька рахунки за опалення, попри його відсутність.