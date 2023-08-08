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На Луганщині окупанти розпочали розподіл відібраного у підприємців майна

Наталя Забазнова
glavcom.ua
На Луганщині окупанти розпочали розподіл відібраного у підприємців майна
На Луганщині окупанти ділять майно, відібране у місцевих підприємців
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада  прибрала у власне використання торговельні площі

Для потрапляння до Рубіжного потрібен вже подвійний дозвіл, а у Сєвєродонецьку окупанти на власний розсуд розподіляють торговельні приміщення між підприємцями. Про це повідомили у Луганській ОВА.

Понад тиждень тому окупанти ускладнили в’їзд до Рубіжного. Але відтепер, крім перепустки від окупаційної адміністрації, потрібен ще й дозвіл військових РФ. Крім того, за інформацією Луганської ОВА, у Сєвєродонецьку росіяни почали привласнювати торгівельні площі.

«Шантаж підприємців набирає обертів і в Сєвєродонецьку. Окупаційна влада міста прибрала у власне використання торговельні площі, право власності на які не було ніким підтверджене у встановлені терміни», – йдеться у повідомленні. 

Аби отримати під магазин приміщення, розташоване у більш вигідному місці, також треба домовитися з окупаційною владою.

Втім ЗСУ вдалось відбити атаки ворога від Новоселівського. 

«Наші військові втримують позиції на обох напрямках на Луганщині. Так, відбито чергову спробу ворога штурмувати південніше Новоселівського», – зазначив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Нагадаємо, ввечері 4 серпня російські окупанти 12 разів вдарили по селу Невське на Луганщині фосфорно-магнієвими боєприпасами. А після опівночі ворог розпочав цинічно бити по Невському, де ще залишаються десятки людей, з реактивних систем залпового вогню «Град». Загарбники зруйнували один житловий будинок та пошкодили ферму по сусідству. Там спалахнула пожежа, загинула худоба. 

До слова, взимку окупанти надсилали жителям Сєвєродонецька рахунки за опалення, попри його відсутність. 

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Теги: окупанти Луганщина війна

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