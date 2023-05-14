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Хвилина мовчання: згадаймо найрезультативнішого зенітника України Андрія Лінійчука

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо найрезультативнішого зенітника України Андрія Лінійчука
Повномасштабне вторгнення Андрій зустрів під Горлівкою, що на Донеччині.
фото з відкритих джерел

У 2020 році після закінчення університету хлопець підписав контракт та пішов у лави ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Лінійчука.

Військовий із позивним Кельт підписав контракт із ЗСУ влітку 2020 року. Він був одним із перших, хто пройшов навчання у Великій Британії й після цього застосував у бою переносний зенітно-ракетний комплекс Martlet — модифікацію Starstreak.

Сержант ЗСУ Андрій Лінійчук, якого називали найрезультативнішим українським зенітником, наприкінці квітня у боях із російськими військовими.

На рахунку Кельта – 17 збитих безпілотників та два бойові вертольоти противника Ка-52. Крім того, він – перший український військовий, який застосував у бою переносний зенітно-ракетний комплекс Martlet.

«Я опанував роботу з ПЗРК Starstreak менш ніж за тиждень. Це були практичні заняття на тренажерах-симуляторах. Таке навчання дало чітке розуміння, як керувати цим видом зброї та ознайомило з усіма нюансами, які можуть виникнути під час роботи», – розповів військовий у своєму останньому інтерв'ю журналістам.

Хвилина мовчання: згадаймо найрезультативнішого зенітника України Андрія Лінійчука фото 1

Андрій Лінійчук народився в Любарському районі Житомирської області. Ще бувши школярем, поставив собі за мету отримати спочатку «цивільну» професію, а потім підписати контракт зі Збройними силами України.

У 2020 році закінчив бакалаврат Поліського університету й отримав диплом за спеціальністю «лісівництво». Цього ж року підписав контракт із 95-ю бригадою ДШБ.

Початок повномасштабної війни з Росією зустрів під Горлівкою на Донеччині. Був двічі поранений.

У своєму останньому інтерв'ю, яке Кельт дав журналістам, він поділився радістю від того, що його професія є важливою. Плани на мирне життя хотів будувати вже після перемоги України.

«Найскладніше в службі для мене – змиритися з певними пережитками «совка». Українська армія змінюється поступово, цей процес невідворотний, але хотілося б, щоб він був швидшим. А найбільше надихає й мотивує усвідомлення того, що моя робота є частиною великої спільної справи, і мій внесок справді важливий», – казав захисник.

Андрій Лінійчук загинув 28 квітня 2023 року після обстрілу російськими військовими позиціями українських бійців. Чоловікові було 25 років.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять військові Житомирщина

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