Хвилина мовчання: згадаймо найрезультативнішого зенітника України Андрія Лінійчука

У 2020 році після закінчення університету хлопець підписав контракт та пішов у лави ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Лінійчука.

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Військовий із позивним Кельт підписав контракт із ЗСУ влітку 2020 року. Він був одним із перших, хто пройшов навчання у Великій Британії й після цього застосував у бою переносний зенітно-ракетний комплекс Martlet — модифікацію Starstreak.

Сержант ЗСУ Андрій Лінійчук, якого називали найрезультативнішим українським зенітником, наприкінці квітня у боях із російськими військовими.

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На рахунку Кельта – 17 збитих безпілотників та два бойові вертольоти противника Ка-52. Крім того, він – перший український військовий, який застосував у бою переносний зенітно-ракетний комплекс Martlet.

«Я опанував роботу з ПЗРК Starstreak менш ніж за тиждень. Це були практичні заняття на тренажерах-симуляторах. Таке навчання дало чітке розуміння, як керувати цим видом зброї та ознайомило з усіма нюансами, які можуть виникнути під час роботи», – розповів військовий у своєму останньому інтерв'ю журналістам.

Андрій Лінійчук народився в Любарському районі Житомирської області. Ще бувши школярем, поставив собі за мету отримати спочатку «цивільну» професію, а потім підписати контракт зі Збройними силами України.

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У 2020 році закінчив бакалаврат Поліського університету й отримав диплом за спеціальністю «лісівництво». Цього ж року підписав контракт із 95-ю бригадою ДШБ.

Початок повномасштабної війни з Росією зустрів під Горлівкою на Донеччині. Був двічі поранений.

У своєму останньому інтерв'ю, яке Кельт дав журналістам, він поділився радістю від того, що його професія є важливою. Плани на мирне життя хотів будувати вже після перемоги України.

«Найскладніше в службі для мене – змиритися з певними пережитками «совка». Українська армія змінюється поступово, цей процес невідворотний, але хотілося б, щоб він був швидшим. А найбільше надихає й мотивує усвідомлення того, що моя робота є частиною великої спільної справи, і мій внесок справді важливий», – казав захисник.

Андрій Лінійчук загинув 28 квітня 2023 року після обстрілу російськими військовими позиціями українських бійців. Чоловікові було 25 років.

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