Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо лучника та відеографа Андрія Бурчака

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо лучника та відеографа Андрія Бурчака
Чоловік продав все своє професійне обладнання заради придбання дрона
фото з відкритих джерел

Побратими та друзі захисника виконали його бажання: усі на похороні відтискалися від землі на честь військового

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Бурчака.

Чернівчанин Андрій Бурчак до повномасштабного вторгнення професійно займався спортом — був майстром спорту зі стрільби з лука. Також фотографував та займався відеозйомкою. У лютому 2022 року став добровольцем — служив на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Загинув у грудні минулого року в Бахмуті. Там під час останнього бою допомагав пораненим побратимам – врятував чотирьох з них, а сам загинув.

Андрію Бурчаку було 35 років, разом зі старшим братом Денисом 26 лютого 2022 року вирішили йти на війну. Денис до повномасштабного вторгнення був у АТО й доєднався до військової частини, у якій був раніше. Андрій військового досвіду не мав, тому пішов записуватись добровольцем у військкомат.

«У нього був позивний «Лютий», бо це якраз була зима, лютий, початок березня. Тоді збирали все спорядження йому. І добре пам'ятаю, як він зробив фото і виклав у фейсбук, де всюди сніг, він у військовій екіпіровці й в капелюсі, бо шапки ще не мав. Тоді старший брат йому написав: «Де твоя шапка?» – розповів батько військового Володимир Бурчак.

Під час звільнення Сумської, Харківської областей Андрій служив там. Потім його перевели у Полтавську область. На Донеччину хлопця відправили, коли на Бахмутському напрямку почались активні бойові дії.

«Тоді почались перебої зі зв'язком. Ні я не міг до нього додзвонитись, ні він до мене. Ми були дуже засмучені через це. За три дні до його смерті вдалось зідзвонитись і потім знову зник зв'язок. А потім Андрія не стало», – сказав тато.

6 фото
На весь екран
У хлопця було багато талантів, захоплень й чеснот
фото: Andrey Burchak / facebook

Про смерть Андрія батько дізнався від старшого сина. Той не хотів, аби тато почув це від працівників військкомату, тому приїхав з передової додому. Тоді ж тіло Андрія привезли в Чернівці. Про те, як саме загинув син, розповіли його побратими. 24 грудня 2022 року під час одного з артобстрілів він почав рятувати хлопців, з якими служив. Вдалось витягнути чотирьох, а коли повернувся за ще одним – їх накрило градами й там він і загинув.

З того часу, як тіло Андрія привезли додому, батько не прав його форму та спорядження. На ліжку, де стоять ці речі, все ще лежить суха земля з Бахмутського поля, де загинув Андрій.

«Я не знаю, чи це правильно, але я не прав ще його одяг. От як його зняли з нього, так я і все залишив. Може зроблю це пізніше, поки що нехай воно стоїть. У мене руки не підіймаються це зробити, важко психологічно», – поділився батько військового.

Зі слів батька, побратими Андрія називали його «тато». Розповідає, що з ним служили й набагато старші чоловіки, але чомусь саме він був для них, як тато.

«Того року Андрій планував «навести порядок у житті», це таке він собі на стіні написав. Казав, що планує одружуватись, бо усі його друзі уже мали свої сім'ї», – розповів батько.

До повномасштабної війни Андрій займався відеозйомкою, подорожував та був спортсменом. Чоловік був майстром спорту зі стрільби з лука. Отримав звання ще у дев'ятому класі, коли виконав потрібний норматив.

«У нього була велика мотивація. І на війні, і в спорті так само. У будь-яких своїх бажаннях він завжди йшов вперед і нехай це був дуже важкий шлях, досягав того, щоб бути успішним», – зауважив батько.

Андрія поховали 28 грудня 2022 року на алеї слави Центрального кладовища у Чернівцях. Під час служби він записував відео про життя військових та викладав їх в соціальні мережі. У одному з відео попросив – якщо загине, щоб присутні на його похоронах відтискались від землі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо Євгена Кобзаря, який ціною життя намагався врятувати побратима
Теги: пам'ять війна військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген завжди був готовий за першим покликом прийти на допомогу
Хвилина мовчання: згадаймо Євгена Кобзаря, який ціною життя намагався врятувати побратима
Вчора, 09:00
Чоловік був стрільцем-снайпером механізованого батальйону
Хвилина мовчання: згадаймо радіоведучого Дмитра Сірика
25 квiтня, 09:00
Тарас врятував сотні мешканців населеного пункту
Хвилина мовчання: згадаймо пілота Тараса Редькіна, який загинув, відвіши літак від селища
23 квiтня, 09:00
Василь Поліщук загинув через два дні після свого 27-го Дня народження
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця Василя Поліщука, який загинув рятуючи побратимів
14 квiтня, 09:00
Усе своє свідоме життя Владислав захищав незалежність держави
Хвилина мовчання: згадаймо пілота Владислава Горбаня
13 квiтня, 09:00
Максим Бурда постійно допомагав волонтерам, вивчив тактичну медицину, правила ведення бою
Хвилина мовчання: згадаймо фотографа Максима Бурду
6 квiтня, 09:00
Віктор Мельниченко мужньо боровся за вільну й незалежну Україну
Хвилина мовчання: згадаймо капітана поліції Віктора Мельниченка
2 квiтня, 09:00
Олексій Чубашев пішов на фронт ще у 2015 році
Хвилина мовчання: згадаймо військового журналіста Олексія Чубашева
1 квiтня, 09:00
Після Революції гідності Володимир добровольцем поїхав на Схід
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Володимира Карася, який захищав Київщину
27 березня, 09:00

Суспільство

Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження
Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
Хвилина мовчання: згадаймо лучника та відеографа Андрія Бурчака
Хвилина мовчання: згадаймо лучника та відеографа Андрія Бурчака
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
Дощ, місцями з грозами: прогноз погоди в Україні на 27 квітня
Дощ, місцями з грозами: прогноз погоди в Україні на 27 квітня
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Чому Онуфрій вже не зможе оголосити автокефалію
13K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
11K
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
9530
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
8978
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
8245
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту