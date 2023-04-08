Хвилина мовчання: згадаймо захисницю Вікторію Кіященко з Луганщини

Жінка приєдналася до лав Збройних сил України у 2020-му

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вікторію Киященко.

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Військовослужбовиця загинула 15 березня 2022 року під час ворожого авіаудару біля міста. Російський літак скинув бомбу на будинок, де жили військові. Жінка загинула разом ще з п’ятьма побратимами. Захисниця в той момент чергувала на блокпосту. Загинула миттєво. За місяць до цього жінці виповнилося 38 років.

Вікторія народилася у місті Рубіжне Луганської області. Закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Потім захистила магістерську роботу у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка.

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Працювала у Рубежанському індустріально-педагогічному технікумі. Там познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком. Пара переїхала у місто Золоте на Луганщині, де Вікторія працювала соціальним педагогом у професійному ліцеї.

У вільний час Вікторія любила слухати музику і танцювати.

У 2020 році жінка приєдналася до лав Збройних сил України. Під час повномасштабного вторгнення служила в лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Вікторії нескладно було жити за військовим режимом. Навпаки – вона прокидалася раніше за інших, о 4 ранку. Щодня робила макіяж, укладала волосся – це для неї було важливо.

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Їй подобалося вчитися новому, особливо роботі зі зброєю, тому жінка ніколи не пропускала занять. Як би важко фізично не було, виконувала накази.

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Ще до повномасштабного вторгнення Вікторія почала чергувати на блокпосту у Волновасі фото з відкритих джерел

Солдат Кіященко посмертно нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Поховали захисницю на Краснопільському кладовищі у Дніпрі.

У Вікторії залишилися мама і чоловік.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.