Ворог застосовує нову тактику проти цивільних – «Південь»

Коли ворог вишукує нову тактику, Україна завжди вишукує до неї протидію

Окупанти прив'язують до БпЛА розривні гранати і намагаються уразити скупчення людей

Російські загарбники не мають успіхів на суходолі, тому вдалися до нової тактики у повітрі. Зокрема, окупанти частіше застосовують авіацію та безпілотники. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупанти прив'язують до БпЛА розривні гранати і намагаються уразити скупчення людей.

«Мовиться про скупчення людей, де роздається гуманітарна допомога. Це класична ознака тероризму, бо інших цілей це не переслідує. Тому ми закликаємо людей не збиратися разом на відкритих територіях», – підкреслила Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гуменюк зазначила, що це – крок відчаю.

«Але зауважу – коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди вишукуємо до неї протидію», – додала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня Росія атакувала південь дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Це була масова атака, під час якої ворог також використав нову тактику – росіяни випустили БлЛА зі східного узбережжя Азовського моря на досить низькій висоті, щоб українські ППО їх не бачили.