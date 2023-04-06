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Ворог застосовує нову тактику проти цивільних – «Південь»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог застосовує нову тактику проти цивільних – «Південь»
Коли ворог вишукує нову тактику, Україна завжди вишукує до неї протидію
фото ілюстративне

Окупанти прив'язують до БпЛА розривні гранати і намагаються уразити скупчення людей

Російські загарбники не мають успіхів на суходолі, тому вдалися до нової тактики у повітрі. Зокрема, окупанти частіше застосовують авіацію та безпілотники. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Окупанти прив'язують до БпЛА розривні гранати і намагаються уразити скупчення людей.

«Мовиться про скупчення людей, де роздається гуманітарна допомога. Це класична ознака тероризму, бо інших цілей це не переслідує. Тому ми закликаємо людей не збиратися разом на відкритих територіях», – підкреслила Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що це – крок відчаю.

«Але зауважу – коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди вишукуємо до неї протидію», – додала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня Росія атакувала південь дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Це була масова атака, під час якої ворог також використав нову тактику – росіяни випустили БлЛА зі східного узбережжя Азовського моря на досить низькій висоті, щоб українські ППО їх не бачили.

Теги: війна окупанти гуманітарна допомога

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