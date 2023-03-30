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Журналісти показали спорожнілу військову базу РФ біля українського кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Журналісти показали спорожнілу військову базу РФ біля українського кордону
фото: «Схеми»

Від Харківської області спорожнілу військову базу відокремлює відстань 30 км

На військовій базі РФ у районі села Солоти Білгородської області, за 30 км від Харківської області, дислоковано 237-й танковий полк російських військ. Але через рік після початку війни база залишилася майже без техніки. Про це повідомляють «Схеми».

Зазначається, що порожні бази окупантів можуть бути підтвердженням можливих проблем із постачанням російських військ.

Журналісти показали спорожнілу військову базу РФ біля українського кордону фото 1

Від Харківської області цю військову базу відокремлює відстань 30 км. Її будівництво, за деякими даними, почалося у 2015 роцi, наприкінці 2020-го її збудували. Зазначається, що над об'єктом працювала російська компанія «Мегалайн», до якої має відношення близький до Кремля бізнесмен Євген Пригожин, який фінансує російське воєнізоване формування ПВК «Вагнер».

Автори матеріалу опублікували знімки бази в Солоті, зроблені супутником Planet Labs у період із січня 2022 року по березень 2023 року. Станом на початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, на базі були сотні одиниць техніки, але вже до 23 березня 2023 року там не залишилося практично нічого.

Нагадаємо, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Теги: росія окупанти війна

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