Журналісти показали спорожнілу військову базу РФ біля українського кордону

Від Харківської області спорожнілу військову базу відокремлює відстань 30 км

На військовій базі РФ у районі села Солоти Білгородської області, за 30 км від Харківської області, дислоковано 237-й танковий полк російських військ. Але через рік після початку війни база залишилася майже без техніки. Про це повідомляють «Схеми».

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Зазначається, що порожні бази окупантів можуть бути підтвердженням можливих проблем із постачанням російських військ.

Від Харківської області цю військову базу відокремлює відстань 30 км. Її будівництво, за деякими даними, почалося у 2015 роцi, наприкінці 2020-го її збудували. Зазначається, що над об'єктом працювала російська компанія «Мегалайн», до якої має відношення близький до Кремля бізнесмен Євген Пригожин, який фінансує російське воєнізоване формування ПВК «Вагнер».

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Автори матеріалу опублікували знімки бази в Солоті, зроблені супутником Planet Labs у період із січня 2022 року по березень 2023 року. Станом на початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, на базі були сотні одиниць техніки, але вже до 23 березня 2023 року там не залишилося практично нічого.

Нагадаємо, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.