Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Броварщині легковик збив велосипедиста: чоловік помер під час реанімації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Броварщині легковик збив велосипедиста: чоловік помер під час реанімації
Унаслідок удару керманич велосипеда впав на проїзну частину та отримав тяжкі тілесні ушкодження
фото: Національна поліція України

Медики, які терміново прибули на місце події, проводили реанімаційні заходи, проте врятувати потерпілого не вдалося

У місті Березань Броварського району Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста та легкового автомобіля. Про це повідомили у поліції Київської області, інформує «Главком».

За попередніми даними правоохоронців, 54-річний керманич автомобіля Opel Corsa рухався головною дорогою. Під час виконання маневру випередження водій розпочав зміну напрямку руху та допустив зіткнення з 75-річним велосипедистом.

Унаслідок удару керманич двоколісного впав на проїзну частину та отримав тяжкі тілесні ушкодження. Медики, які терміново прибули на місце події, проводили реанімаційні заходи, проте врятувати потерпілого не вдалося – від отриманих травм чоловік помер.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Правоохоронці з'ясовують усі обставини та деталі смертельної аварії. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у селищі Вишняки Фастівського району Київської області сталася смертельна трагедія на залізниці. Під колесами пасажирського потяга загинула 83-річна жителька столиці. Сигнал про надзвичайну подію на залізничній станції Вишняки надійшов правоохоронцям від чергової працівниці.

Теги: смерть велосипедист ДТП Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадяр звернувся до українців після масованої атаки на Київ
«Непрості випробування лише попереду»: Бровді попередив про тактику Росії
21 серпня, 05:01
Аліна Гросу застала атаку у селі Мила
Аліна Гросу опинилася в епіцентрі вибухів у селі Мила на Київщині (фото)
31 серпня, 17:27
Окупант Марочкін був знищений ЗСУ 8 липня 2026 року
Захисники України на фронті знищили титулованого російського самбіста
15 серпня, 08:37
Пожежі ліквідовано, на місцях тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій
Рятувальники загасили чотири пожежі на Київщині після ворожого обстрілу
18 серпня, 17:09
Занозін в 1990-х роках почав займатися степом в «Російській школі американського степу»
ЗСУ на фронті ліквідували триразового чемпіона світу зі степу
21 серпня, 09:58
Золані Тете був дворазовим чемпіоном світу з боксу
Титулований боксер Золані Тете був застрелений біля власного будинку в ПАР
23 серпня, 17:37
Підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер
Правоохоронці запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства на Київщині
26 серпня, 14:47
Coca-Cola продовжить постачати свою продукцію в Україні
Coca-Cola зробила заяву після удару РФ по заводу на Київщині
5 вересня, 16:30
Детонація боєприпасів у склі Мила на Київщині 28 снрпня 2026 року
Перші хвилини після удару РФ по селу Мила: кадри з бодікамер рятувальників
4 вересня, 12:27

Новини

Помер директор клініки репродуктології, якого 3 вересня розстріляли у Києві
Помер директор клініки репродуктології, якого 3 вересня розстріляли у Києві
Мільйони на фальсифікаті для схуднення: заарештовано керівницю київської клініки
Мільйони на фальсифікаті для схуднення: заарештовано керівницю київської клініки
Ворожий БпЛА впав у Дніпровському районі Києва. Кличко розповів подробиці
Ворожий БпЛА впав у Дніпровському районі Києва. Кличко розповів подробиці
У Києві чутно вибухи, працює ППО
У Києві чутно вибухи, працює ППО
«Книжкова країна» змінює формат: у Києві відбудеться понад 40 подій (програма)
«Книжкова країна» змінює формат: у Києві відбудеться понад 40 подій (програма)
Хвилина мовчання: на світлофорах у Києві вмикатиметься «Усім червоний» (список вулиць)
Хвилина мовчання: на світлофорах у Києві вмикатиметься «Усім червоний» (список вулиць)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua