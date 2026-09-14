На Броварщині легковик збив велосипедиста: чоловік помер під час реанімації

Унаслідок удару керманич велосипеда впав на проїзну частину та отримав тяжкі тілесні ушкодження

Медики, які терміново прибули на місце події, проводили реанімаційні заходи, проте врятувати потерпілого не вдалося

У місті Березань Броварського району Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста та легкового автомобіля. Про це повідомили у поліції Київської області, інформує «Главком».

За попередніми даними правоохоронців, 54-річний керманич автомобіля Opel Corsa рухався головною дорогою. Під час виконання маневру випередження водій розпочав зміну напрямку руху та допустив зіткнення з 75-річним велосипедистом.

Унаслідок удару керманич двоколісного впав на проїзну частину та отримав тяжкі тілесні ушкодження. Медики, які терміново прибули на місце події, проводили реанімаційні заходи, проте врятувати потерпілого не вдалося – від отриманих травм чоловік помер.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Правоохоронці з'ясовують усі обставини та деталі смертельної аварії. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у селищі Вишняки Фастівського району Київської області сталася смертельна трагедія на залізниці. Під колесами пасажирського потяга загинула 83-річна жителька столиці. Сигнал про надзвичайну подію на залізничній станції Вишняки надійшов правоохоронцям від чергової працівниці.