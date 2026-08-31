Переселенці з Бахмута придбали хату в селі на Хмельниччині та поділилися планами ремонту (відео)

Господарі хати в селі на Хмельниччині показали, як вона виглядає до ремонту

Подружжя з Бахмута планує поступово відновлювати стару хату

Віктор та Інга Вороненки з Бахмута придбала хату у селі Бачманівка, що на Хмельниччині. Господарі показали свій новий будинок, поділилися історією його пошуку та розповіли, як планують перевтілювати дім. Про це пише «Главком» із посиланням на відео родини на YouTube-каналі «Ми з Бахмута».

Подружжя Вороненків мешкало у Німеччині та зрештою повернулося до України. Вони розповіли, що пошук нового житла в Україні зайняв чимало часу. Родина шукала будинки в різних областях. Врешті їм вдалося віднайти хату неподалік міста Славута у Хмельницькій області. «З Бахмута в Бачманівку, хоча б щось від дому – буква», – сказала Інга Вороненко.

Неподалік нового будинку сім’ї мешкають їхні родичі. Власниця зазначила, що їм вдалося придбати дім з фінансовою допомогою рідних. «Будинок газифікований, ми можемо опалюватися як газом, так і двома грубками. І світло є. Ми подивилися, що 2 роки тут ніхто не жив і не опалювалося, але якщо б дах підтікав, це було б видно. Стосовно даху, дах нормальний, чудовий», – розповіла Вороненко.

Родина з Бахмута придбала хату у селі Бачманівка, що на Хмельниччині фото: скриншот YouTube-канал «Ми з Бахмута»

У будинку проведена електрика та є газ, він побудований з цегли. Його площа складає 75 кв. м. До того ж помешкання має окремі господарські прибудови, ділянку та запас дров від колишніх господарів. Однак будинок потребує ремонту та відновлення для повноцінного життя, тож родина почала працювати над цим.

Одна з господарських споруд на ділянці, яку придбала родина фото: скриншот YouTube-канал «Ми з Бахмута»

Нові власники хочуть перепланувати хату та добудувати санвузол із душовою кабіною. За словами власниці, зараз більшість кімнат є прохідними, що їй не подобається. Тому господарі хочуть зробити невеликий коридор та облаштувати окремі входи до кімнат. «Кімнати тут великі, мені сподобалися. Не сподобалося те, що тут усе по колу. По суті, одну кімнату тільки можна зробити непрохідною. Я хотіла б, щоб усі кімнати закривалися», – пояснила жінка.

У будинку є дві грубки, які опалюють кухню та кімнати. Одну з печей господарі планують залишити, а іншу хочуть прибрати. Планують поступово розчистити та привести територію до ладу. Також розглядають можливість облаштувати гараж та інші господарські споруди.

Переселенці з Бахмута придбали хату в селі на Хмельниччині

На подвір’ї є колодязь. Господарі намагаються визначити його глибину та стан. «Роботи, звісно, дуже багато. Ми це прекрасно розуміємо. Ми розуміємо, що потрібні вкладення, немалі вкладення, але ми будемо робити поступово. Ми будемо робити так, як ми бачимо і хочемо», – запевнила Інга Вороненко.

Нагадаємо, переселенець зі Слов'янська Федір Мамедов зумів придбати затишний дім у селі Баранівка на Тернопільщині фактично за ціною щомісячної оренди. Чоловік повністю відновив житло, яке пустувало ціле десятиліття, і тепер рятує від безвиході співгромадян із прифронтових та окупованих зон.