Шоу до Дня Незалежності на Олімпійському. Стали відомі нові деталі

Режисерка Катя Царик розказала про масштаб головного концерту 30-річчя

На честь Дня Незалежності у Києві 24 серпня на НСК «Олімпійському» відбудеться грандіозне музичне свято. Режисерка-постановниця цьогорічного свята Катя Царик розкрила деякі подробиці підготовки до концерту.

«Перед нами стояла мета зробити грандіозне свято. Завдання непросте, але дуже відповідальне. Безумовно, ми дивуватимемо музичним матеріалом, бо дуже багато пісень звучатимуть у дещо новій інтерпретації. Це буде єдиний музичний перформанс який розбиває час, поєднує старе і нове, створюючи майбутнє. Для кожного номеру відшукали щось особливе, неповторне, свій нюанс, що підтримує артиста на сцені та розкриває душу пісні. В концерті задіяно дуже багато різних технологічних прийомів та інноваційних рішень. Всі вони зібрані навколо глибокого змісту українських пісень, що будуть лунати. Тому ми також хочемо показати, що окрім талановитих артистів, в нас ще є неймовірні професіонали у кожній сфері, які роблять свою справу на високому рівні. А це рівень світового стандарту! Тому ми також дивуватимемо сценою, ії конструкцією, освітленням та графікою», – розповіла вона.

За словами режиссерки, музикальне шоу розгортатиметься на технологічній сцені, яка складається з трьох частин, які символізують три десятиріччя, та імітує молекулу ДНК. Простір між сценами за допомогою спеціальних світлових та графічних 3-D ефектів змоделює ланки ДНК.

«Коли я думала над ідеєю, я зрозуміла, що ми – молода держава, але з багатовіковою історією. І те, чого у нас точно не забрати – це талант та спрага до незалежності. Незалежність у нас у крові. З цього вийшов слоган – Незалежність у нашій ДНК. Тому сцена, на якій розгортатиметься музичне дійство, несе в собі певний зміст», – розповідає режисерка.

«Декілька днів тому вже почалися репетиції. Але коли я вперше зайшла на нашу репетиційну базу и там стояла сцена вже розмічена, я подумала «Яка ж вона шалено величезна!». І це дуже круто! Ми – все місто, всі департаменти - активно готуємось. Костюми шиються, декорації виготовлюються, дизайн і графіка проектується і малюється, світло також прописується. У нас приймають участь 35 артистів, 60 учасників оркестру, більше 50 учасників балету, в нас близько 300 одиниць музичної техніки, тонни конструкцій та освітлення. Вся команда зараз працює 24/7 і, здається, вже стерта грань між днем ті ніччю, але це команда дуже крутих професіоналів, яка готова працювати і більше, аби ж тільки українці отримали дійсно гарне та грандіозне свято», – повідомила Царик.

Щодо того якими будуть номери артистів, вона відповіла: «Зараз можу сказати тільки те, що деякі артисти з’являться у незвичних для себе амплуа».

Сьогодні у центрі Києва тривав монтаж «Ковчега» до Дня Незалежності.

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