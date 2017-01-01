Київська служба зайнятості протягом 2017 року працевлаштувала 279 осіб з інвалідністю

За 11 місяців послугами КСЗ скористалися близько 1105 осіб з інвалідністю

Із початку 2017 року послугами столичної служби зайнятості скористалися понад тисячу осіб з інвалідністю, з них 279 осіб отримали роботу. «За 11 місяців 2017 року послугами столичної служби зайнятості скористалися близько 1105 осіб з інвалідністю, з них 279 - працевлаштовані, 5 - отримали одноразову допомогу для організації підприємницької



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За 11 місяців послугами КСЗ скористалися близько 1105 осіб з інвалідністю

Із початку 2017 року послугами столичної служби зайнятості скористалися понад тисячу осіб з інвалідністю, з них 279 осіб отримали роботу.

«За 11 місяців 2017 року послугами столичної служби зайнятості скористалися близько 1105 осіб з інвалідністю, з них 279 - працевлаштовані, 5 - отримали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності, 69 - пройшли професійне навчання за направленням служби зайнятості», - йдеться у повідомленні.

Столична служба зайнятості надає широкий спектр послуг і турбується про те, щоб ці послуги були доступні усім, хто їх потребує, в тому числі і людям з інвалідністю.

Так, з метою допомоги особам з інвалідністю підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці, а також щоб допомогти дітям з інвалідністю визначитись з майбутньою професією та навчити планувати своє майбутнє, Київський міський центр зайнятості провів заходи під назвою «Декада зайнятості для осіб з інвалідністю».

Протягом місяця співробітники столичної служби зайнятості навчали зареєстрованих осіб з інвалідністю складати резюме, відеорезюме, спілкуватись з роботодавцем, допомагали побороти страх перед співбесідою та адаптуватись до роботи в колективі.

Також служба зайнятості залучала до співпраці соціальних партнерів, які розповідали про можливості допомоги людям з інвалідністю, про спектр послуг, які надаються, організовували міні-ярмарки вакансій, де були представлені вакансії для людей з інвалідністю.

Крім цього, спеціалісти профорієнтації проводили виїзні консультації до шкіл, де навчаються діти з інвалідністю, та організовували екскурсії на підприємства, а також до філій Київського міського центру зайнятості.

У період проведення «Декади зайнятості для осіб з інвалідністю» було залучено майже 700 осіб, з них 37 учасників АТО.

Джерело: Укрінформ