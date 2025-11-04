4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 4 листопада 2025 року: що відзначають українці, історичні події та які існують прикмети

4 листопада в Україні відзначають своє професійне свято працівники залізничної галузі. У світі відзначають Міжнародний день маркетингу. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Йоаникія Великого.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День залізничника України

Це професійне свято відзначається щороку 4 листопада. Ця дата була обрана, оскільки саме 4 листопада 1861 року на залізничний вокзал у Львові прибув перший пасажирський потяг із Відня («Ярослав»), що ознаменувало початок залізничного руху на території сучасної України. Свято присвячене вшануванню праці машиністів, провідників, інженерів, ремонтників та всіх, хто забезпечує рух потягів, розвиток інфраструктури залізниць та безпеку перевезень.

День українського фрілансера

День українського фрілансера відзначається щороку 4 листопада. Це нова і поки не офіційна подія, що була заснована Freelancehunt у 2021 році. Цю дату обрали, щоб відзначати подію в Україні незалежно від традицій окупантів. Подія покликана вшанувати фрілансерів, привернути увагу суспільства та влади до потреб та викликів, що постають перед людьми, що працюють у сфері фрилансу. У 2021 році було звернення до Верховної Ради України про надання офіційного статусу цій події, але відповіді не було.

У сфері фрилансу працюють спеціалісти різних професій та напрямків: комп’ютерники та програмісти, SEO-спеціалисти, SMM менеджери, дизайнери, аніматори, контент-менеджери, маркетологи, копірайтери, редактори, перекладачі тощо. Фрілансер – це людина, яка працює сама на себе, це незалежний професіонал, який надає свої послуги на тимчасовій або проєктній основі різним клієнтам без довгострокових зобов’язань перед одним роботодавцем.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день маркетингу

Свято присвячене підвищенню обізнаності про значення маркетингу в суспільстві та бізнесі. Цей день підкреслює ключову роль маркетингу як галузі, що впливає на комунікацію, культуру та економічні результати.

День Тутанхамона

У цей день у 1922 році віднайшли гробниці видатного давньоєгипетського правителя. Відкриття належить британському археологу Говарду Картеру. Він займався розкопками у Долині Царів у Єгипті та знайшов гробницю. Їй присвоїли номер KV62. Коли Картер побачив, що на гробниці не були зламані печаті, він одразу зрозумів, що натрапив на видатну знахідку. Передчуття не обманули вченого – перед ним була гробниця царя Тутанхамона, який був фараоном XVIII династії та загинув у юному віці.

Незважаючи на те, що юнак-фараон за часів свого правління нічим не зумів прославитися, він став найбільш відомим правителем Єгипту в межах сучасної історичної науки. У гробниці Тутанхамона було знайдено понад 3500 старовинних предметів, які розказали вченим багато цікавого про історію, традиції та звичаї єгиптян. Наразі більшість знайдених артефактів знаходиться у Каїрському музеї.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого

4 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Йоаникія Великого. Йоаникій народився близько 752 року у Віфінії (Мала Азія). У юності він служив у війську, але згодом обрав шлях аскетизму і став ченцем. Він провів понад 50 років у пустельницькому житті. За переказами, святий Йоаникій мав дар чудотворення: міг керувати дикими звірами, зцілювати хворих і пророкувати. Його духовна мудрість та глибока віра принесли йому славу великого подвижника та зробили шанованим святим у православній традиції.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки, які пророкують погоду на зиму та кінець осені:

Ясний день – до холодної і сухої зими.

Хмарно або туман – чекайте на тепло до кінця осені.

Пішов перший сніг – зима скоро настане.

Подув теплий вітер – буде пізня і м'яка зима.

Зоряна ніч – чекайте на морози.

У народі 4 листопада часто називали «Йоаникія день» або «Ярема-сиди вдома». Вважалося, що цього дня краще не виходити без потреби з оселі, щоб уникнути нещастя, а також не можна укладати важливі угоди.

Історичні події

1844 рік – у Львові утворюють Академію технічну;

1848 рік – у Лондоні відкривають перше у світі метро;

1861 рік – на Залізничний вокзал у Львові прибуває перший на території сучасної України потяг з Відня;

1879 рік – Джейдс Рітті отримує патент на перший касовий апарат;

1899 рік – публікують книгу Зіґмунда Фройда «Тлумачення сновидінь»;

1918 рік – вночі проти 4 листопада починаються польсько-українські бої за Перемишль;

1922 рік – у Єгипетському королівстві знаходять гробницю Тутанхамона;

1946 рік – підписують китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю;

1950 рік – у Римі держави-члени Ради Європи підписують Конвенцію про захист прав людини і основних свобод;

1970 рік – пасажирський авіалайнер «Конкорд» під час випробувань удвічі перевищує швидкість звуку;

1979 рік – захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан (за новим стилем).