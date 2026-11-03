Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В.о.генпрокурора пояснив, що не так з угодами про винуватість

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В.о.генпрокурора пояснив, що не так з угодами про винуватість
Ковальський: Найголовніший для мене пріоритет – це вирок у кримінальному провадженні. Незалежно від того, обвинувальний чи виправдувальний
фото: Офіс генпрокурора

Антон Ковальський зазначив, що у суспільстві склався стереотип: угода – це уникнення позбавлення волі 

Тимчасовий виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив про низьку ефективність роботи прокурорів, наголосивши, що основним пріоритетом мають бути вироки суду, а не лише гучні затримання та оголошення підозр. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кадрова чистка і закриття придворного «турагентства». В.о.генпрокурора Антон Ковальський – про свої перші кроки».

Ковальський підкреслив: статистика реальних термінів ув'язнення за корупцію наразі вкрай незадовільна, адже більшість таких проваджень завершуються штрафами, іспитовими термінами або угодами без реального позбавлення волі.

Ковальський зазначив, що у суспільстві хибно сприймають угоди про визнання винуватості як спосіб уникнути в'язниці. За його словами, закон дозволяє укладати угоди зі зменшенням терміну покарання (наприклад, чотири роки ув'язнення замість дев'яти), і цю практику варто активніше пропонувати обвинуваченим.

Окрім цього, в.о. генпрокурора закликав пришвидшити терміни розгляду справ у судах та оперативно ухвалювати рішення – від вироків (зокрема у корупційних справах та щодо злочинів проти нацбезпеки) до закриття тих проваджень, де не підтверджено склад злочину.

Як приклад ефективної роботи він навів справу голови громади на Хмельниччині: підозру за розтрату коштів той отримав у липні 2025 року, а наразі вже є рішення апеляції про 8 років ув'язнення. Загалом в Україні щороку реєструють близько 500 тис. кримінальних справ.

Раніше прокурор Хмельниччини, який виконує обов’язки генерального прокурора, Антон Ковальський публічно відмежувався від зв’язків із впливовим чернівецьким бізнесменом Іллею Павлюком, про які раніше повідомляли медіа. 

«Знаєте, у житті люди завжди намагаються вішати ярлики. Коли я працював у Вінницькій обласній прокуратурі, установу очолював В’ячеслав Соколовий. Тоді казали, що Ковальський – людина Соколового. Коли працював на Буковині, мене пов’язували з тодішнім заступником генпрокурора Ігорем Мустецею. Іще говорили, що мою кандидатуру начебто рекомендував Мустеці підприємець Ілля Павлюк. Так-от, цього Павлюка я у житті не бачив. Я розказав би, як Павлюк «допомагав» мені працювати у Чернівцях, але не хочу…», – наголосив в.о. генпрокурора.

Як писав «Главком», Антон Ковальський родом із Вінниці. В органах прокуратури працює з 2010 року. У вересні 2020 року він обійняв посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а згодом очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Пізніше став прокурором Хмельницької області.

Після корупційного скандалу «Карфаген» Ковальський очолив Офіс генерального прокурора – наразі у статусі виконувача обов’язків. За його словами, пропозицію тимчасово очолити Офіс генпрокурора він отримав під час особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави поставив перед ним два завдання: забезпечити стабільну роботу Офісу генпрокурора та очистити систему від недостойних людей.

Читайте також:

Теги: прокурор Антон Ковальський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий керівник Офісу генпрокурора Антон Ковальський розпочав кадрове перезавантаження
Після «Карфагену». Прокуратуру доручили рятувати боксеру
Вчора, 20:22
В.о. генпрокурора розповів, як він потрапив до США
Працював на американській заправці. В.о. генпрокурора Ковальський розповів, як розпочав свій трудовий шлях
Вчора, 19:26
Стефанішина зазначила, що реформа сприятиме покращенню довіри до України
Стефанішина пояснила, чому не варто поспішати з конкурсом на генпрокурора
Вчора, 18:17
Антон Ковальський родом із Вінниці. В органах прокуратури працює з 2010 року
В.о.генпрокурора спростував зв’язки з покровителями, яких йому приписують
Вчора, 15:14
Антон Ковальський зізнався, що перед призначенням в.о. генпрокурора, з ним ніхто не вів бесід про переведення до столиці
Ковальський розповів, хто тепер займає кабінет ексгенпрокурора Кравченка
2 листопада, 16:10
Останні сім років попередні уряди саботували впорядкування «нормативки», яка стосується матеріально-побутового забезпечення прокурорів
Перший у списку – дерматовенеролог. Уряд прописав прокурорам безкоштовний медогляд Війна і медицина
23 жовтня, 07:00
Будівля київського заводу «Арсенал» на початку листопада 2021 р.
Рада створила ТСК для розслідування можливих порушень із майном заводу «Арсенал»
13 жовтня, 15:43
Українець, затриманий за підозрою в нападі на людей у польському місті Ярослав
Психіатри дали новий висновок щодо українця, який убив священника в Польщі
8 жовтня, 13:58
Під час передачі грошей у сумі $200 тис. підозрюваного затримали
Пів мільйона доларів за «вирішення питань»: у Києві викрито псевдопрацівника НАБУ
5 жовтня, 12:22

Суспільство

4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В.о.генпрокурора пояснив, що не так з угодами про винуватість
В.о.генпрокурора пояснив, що не так з угодами про винуватість
Командувач Нацгвардії звернувся до українців після подій у Петропавлівській Борщагівці
Командувач Нацгвардії звернувся до українців після подій у Петропавлівській Борщагівці
Жителька Херсона встигла здійснити свою мрію завдяки перемир’ю (фото)
Жителька Херсона встигла здійснити свою мрію завдяки перемир’ю (фото)
Удар по Комишувасі. Батько пораненого рятувальника розповів, що першим сказав сину після операції
Удар по Комишувасі. Батько пораненого рятувальника розповів, що першим сказав сину після операції
Працював на американській заправці. В.о. генпрокурора Ковальський розповів, як розпочав свій трудовий шлях
Працював на американській заправці. В.о. генпрокурора Ковальський розповів, як розпочав свій трудовий шлях

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
146K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua