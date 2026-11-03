В.о.генпрокурора пояснив, що не так з угодами про винуватість

Ковальський: Найголовніший для мене пріоритет – це вирок у кримінальному провадженні. Незалежно від того, обвинувальний чи виправдувальний

Антон Ковальський зазначив, що у суспільстві склався стереотип: угода – це уникнення позбавлення волі

Тимчасовий виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив про низьку ефективність роботи прокурорів, наголосивши, що основним пріоритетом мають бути вироки суду, а не лише гучні затримання та оголошення підозр. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кадрова чистка і закриття придворного «турагентства». В.о.генпрокурора Антон Ковальський – про свої перші кроки».

Ковальський підкреслив: статистика реальних термінів ув'язнення за корупцію наразі вкрай незадовільна, адже більшість таких проваджень завершуються штрафами, іспитовими термінами або угодами без реального позбавлення волі.

Ковальський зазначив, що у суспільстві хибно сприймають угоди про визнання винуватості як спосіб уникнути в'язниці. За його словами, закон дозволяє укладати угоди зі зменшенням терміну покарання (наприклад, чотири роки ув'язнення замість дев'яти), і цю практику варто активніше пропонувати обвинуваченим.

Окрім цього, в.о. генпрокурора закликав пришвидшити терміни розгляду справ у судах та оперативно ухвалювати рішення – від вироків (зокрема у корупційних справах та щодо злочинів проти нацбезпеки) до закриття тих проваджень, де не підтверджено склад злочину.

Як приклад ефективної роботи він навів справу голови громади на Хмельниччині: підозру за розтрату коштів той отримав у липні 2025 року, а наразі вже є рішення апеляції про 8 років ув'язнення. Загалом в Україні щороку реєструють близько 500 тис. кримінальних справ.

Раніше прокурор Хмельниччини, який виконує обов’язки генерального прокурора, Антон Ковальський публічно відмежувався від зв’язків із впливовим чернівецьким бізнесменом Іллею Павлюком, про які раніше повідомляли медіа.

«Знаєте, у житті люди завжди намагаються вішати ярлики. Коли я працював у Вінницькій обласній прокуратурі, установу очолював В’ячеслав Соколовий. Тоді казали, що Ковальський – людина Соколового. Коли працював на Буковині, мене пов’язували з тодішнім заступником генпрокурора Ігорем Мустецею. Іще говорили, що мою кандидатуру начебто рекомендував Мустеці підприємець Ілля Павлюк. Так-от, цього Павлюка я у житті не бачив. Я розказав би, як Павлюк «допомагав» мені працювати у Чернівцях, але не хочу…», – наголосив в.о. генпрокурора.

Як писав «Главком», Антон Ковальський родом із Вінниці. В органах прокуратури працює з 2010 року. У вересні 2020 року він обійняв посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а згодом очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Пізніше став прокурором Хмельницької області.

Після корупційного скандалу «Карфаген» Ковальський очолив Офіс генерального прокурора – наразі у статусі виконувача обов’язків. За його словами, пропозицію тимчасово очолити Офіс генпрокурора він отримав під час особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави поставив перед ним два завдання: забезпечити стабільну роботу Офісу генпрокурора та очистити систему від недостойних людей.