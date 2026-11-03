Працював на американській заправці. В.о. генпрокурора Ковальський розповів, як розпочав свій трудовий шлях

В.о. генпрокурора розповів, як він потрапив до США

Гроші на перший автомобіль Антон Ковальський заробив у США, працюючи звичайним заправником на автозаправній станції

Виконувач обов’язків генерального прокурора України Антон Ковальський розповів, що на початку трудового шляху працював на американській автозаправній станції. До США він потрапив у студентські роки за програмою обміну та прожив там півтора року. Зароблених грошей вистачило на придбання першого автомобіля.

Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кадрова чистка і закриття придворного «турагентства». В.о.генпрокурора Антон Ковальський – про свої перші кроки».

За словами посадовця, він родом із Вінниці, а в органах прокуратури працює з 2010 року. Під час перебування у США Ковальський працював звичайним заправником.

«В Америці вдалося заробити кошти і купити автомобіль Volkswagen Polo 2011 року випуску. Авто записано на мого брата, ми двійнята, але ним я користувався під час прокурорської служби», – розповів він.

Ковальський пригадав, як після призначення прокурором Чернівецької обласної прокуратури приїхав на роботу на цьому Volkswagen Polo. За його словами, колеги не вірили, що обласний прокурор пересувається такою автівкою, і припускали, що він приховує справжні статки.

Як зазначає «Главком», автомобіль Volkswagen Polo 2011 року випуску зник із декларації Ковальського за 2023 рік. Водночас у сім’ї прокурора залишився Nissan Qashqai 2019 року випуску, оформлений на дружину.

Окремо виконувач обов’язків генпрокурора розповів про захоплення своєї родини спортом. Він є кандидатом у майстри спорту з боксу, займається рукопашним боєм і бігом. Його дружина Оксана професійно займається плаванням.

Також Ковальський пояснив, як отримав пропозицію тимчасово очолити Офіс генерального прокурора. За його словами, цьому передувала особиста розмова з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави поставив перед ним два завдання: забезпечити стабільну роботу прокуратури та очистити систему від недостойних працівників.

Ковальський визнав, що нині суспільна довіра до прокуратури майже втрачена. Водночас він переконаний, що в системі залишається чимало професіоналів, які продовжують працювати та підтримувати державне обвинувачення в судах.

Виконувач обов’язків генпрокурора також пожартував, що раніше вважав призначення керівником прокуратури Хмельницької області складним випробуванням через скандал із масовим оформленням інвалідності прокурорами. Однак на тлі пізнішого корупційного скандалу «Карфаген», у який потрапили працівники Офісу генпрокурора, попередні проблеми він назвав «невеликими неприємностями».