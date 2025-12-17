Головна Країна Суспільство
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: деталі скандалу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: деталі скандалу
20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
фото: Олена Толкачова/Facebook

Інцидент стався в одному з київських відділень банку на проспекті Берестейському

Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику. Як повідомила командирка Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова, причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації, інформує «Главком».

Інцидент стався в одному з київських відділень банку на проспекті Берестейському. 20-річний солдат, який внаслідок боїв на Харківщині втратив усі чотири кінцівки, звернувся до установи для відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати. Проте менеджер банку зажадав, щоб клієнт особисто тримав пластикову картку біля обличчя для обов’язкового фото. Попри очевидну відсутність рук у ветерана, персонал заявив, що передавати картку супроводжуючій особі заборонено правилами.

Єдиним варіантом, який запропонували в банку, було оформлення довіреності на іншу особу. Толкачова наголосила, що через таку бюрократію боєць залишився без доступу до власних коштів і був готовий чекати на протезування місяцями, щоб нарешті отримати допомогу від держави.

Після розголосу ситуації у Приватбанку визнали дії працівників неприпустимими. Прессекретар установи Олег Серга заявив, що банк вже розпочав внутрішнє розслідування та перепросив за інцидент. У банку пообіцяли особисто забезпечити доставку всіх необхідних карток клієнту в найкоротші терміни та переглянути внутрішні процедури, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Раніше стали відомі нові деталі резонансного інциденту в місті Винники на Львівщині, де стався конфлікт між військовим та його сусідами. 

За словами ветерана полку «Азов» із позивним Бес, проблеми почалися після того, як він заселився в орендовану квартиру. Через численні травми, отримані на фронті, він змушений користуватися милицею, а стукіт від неї по підлозі нібито «заважав» сусідам.

Конфлікт досяг апогею, коли 16-річний підліток із сусідської родини побив його ж власною милицею. В результаті, ветеран та його дружина отримали тілесні ушкодження і були змушені звернутися по медичну допомогу.

До слова, Третій армійський корпус Андрія Білецького об'єднує військовослужбовців та ветеранів, щоб трансформувати набутий у війську досвід для розвитку бізнесу, науки, освіти та суспільства.

«Ветеранський корпус» – це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни. Голос ветеранів має бути почутий у ключових питаннях розвитку громад та держави.

