Голова Нацбанку після скандалу особисто передав картку ветеранові в лікарні

Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику

Сьогодні, 18 грудня, голова Нацбанку Андрій Пишний та член правління Приватбанку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко після скандалу особисто відвідали ветерана з ампутаціями в лікарні та передали йому банківські картки. Військовий напередодні не зміг отримати їх через формальні процедури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

«Приватбанк запровадить системні зміни у роботі з військовими та ветеранами, а також людьми з інвалідністю після неприпустимої ситуації, що сталася із ветераном у Києві. Ми уже розпочали перегляд і зміну процедур обслуговування і створюємо окрему гарячу лінію для оперативного опрацювання звернень і скарг від ветеранів, ветеранок, військових і людей з інвалідністю, яка формуватиметься, зокрема, із залученням експертизи патронатної служби «Янголи» 3-го Армійського корпусу», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Приватбанк наголошує, що працівники банку пройдуть додаткове навчання, аби подібні ситуації не повторювалися.

Нагадаємо, Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику. Як повідомила командирка Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова, причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації.

Інцидент стався в одному з київських відділень банку на проспекті Берестейському. 20-річний солдат, який внаслідок боїв на Харківщині втратив усі чотири кінцівки, звернувся до установи для відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати. Проте менеджер банку зажадав, щоб клієнт особисто тримав пластикову картку біля обличчя для обов’язкового фото. Попри очевидну відсутність рук у ветерана, персонал заявив, що передавати картку супроводжуючій особі заборонено правилами.

20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині фото: Faceboo/Олена Толкачова

Єдиним варіантом, який запропонували в банку, було оформлення довіреності на іншу особу. Толкачова наголосила, що через таку бюрократію боєць залишився без доступу до власних коштів і був готовий чекати на протезування місяцями, щоб нарешті отримати допомогу від держави.

Після розголосу ситуації Приватбанк визнав дії працівників неприпустимими. Прессекретар установи Олег Серга заявив, що банк вже розпочав внутрішнє розслідування та перепросив за інцидент. У банку пообіцяли особисто забезпечити доставку всіх необхідних карток клієнту в найкоротші терміни та переглянути внутрішні процедури, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Згодом стало відомо, що Приватбанк готовий оплатити лікування і протезування 20-річному військовому з ампутаціями, якому раніше було відмовлено у видачі банківської картки.