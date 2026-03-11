Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank

Олег Гороховський перепросив після скандалу з клієнткою monobank та фото з «триколором»

Співзасновник банку пообіцяв надалі передавати подібні випадки правоохоронцям

Співзасновник monobank Олег Гороховський вибачився після скандалу, який виник через публікацію фото клієнтки банку під час відеоверифікації. У дописі в Threads банкір визнав, що емоційно відреагував на ситуацію, пише «Главком».

«Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією», – написав він.

Гороховський зазначив, що зробив висновки з цієї ситуації.

«Хто розчарувався – вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність», – додав співзасновник банку.

Він також запевнив клієнтів, що їхні персональні дані залишаються захищеними.

«Хочу запевнити всіх клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше – це наш головний пріоритет», – наголосив він.

За словами банкіра, у майбутньому інформацію про подібні інциденти передаватимуть виключно правоохоронним органам, а не публікуватимуть у соцмережах.

Скандал навколо верифікації клієнтки

Раніше Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні.

Після цього в соцмережах розгорілася дискусія. Користувачі обурилися публікацією фото клієнтки та можливим порушенням банківської таємниці.

Реакція клієнтки банку

Клієнтка українського банку Карина Кольб відреагувала на інцидент, заявивши, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Відповідний допис вона опублікувала у Threads.

«Я – та сама людина з цього посту. Спочатку я звернулася в monobank з приводу того, що мені заблокували картку. Я була не вдома і навіть не звернула уваги на те, що висить на стіні. Після цього я побачила, що «прославилася» на весь інтернет – на мене звалилося багато хейту. Але хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина, не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її. Але людям аби когось принизити і облити брудом», – написала дівчина.

Дівчина також наголосила, що її родина воює у складі Збройних силах України, а сама вона підтримує Україну.

