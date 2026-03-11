Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank
Олег Гороховський перепросив після скандалу з клієнткою monobank та фото з «триколором»
колаж: glavcom.ua

Співзасновник банку пообіцяв надалі передавати подібні випадки правоохоронцям

Співзасновник monobank Олег Гороховський вибачився після скандалу, який виник через публікацію фото клієнтки банку під час відеоверифікації. У дописі в Threads банкір визнав, що емоційно відреагував на ситуацію, пише «Главком».

«Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією», – написав він.

Гороховський зазначив, що зробив висновки з цієї ситуації.

«Хто розчарувався – вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність», – додав співзасновник банку.

Він також запевнив клієнтів, що їхні персональні дані залишаються захищеними.

«Хочу запевнити всіх клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше – це наш головний пріоритет», – наголосив він.

Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank фото 1

За словами банкіра, у майбутньому інформацію про подібні інциденти передаватимуть виключно правоохоронним органам, а не публікуватимуть у соцмережах.

Скандал навколо верифікації клієнтки

Раніше Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні.

Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank фото 2

Після цього в соцмережах розгорілася дискусія. Користувачі обурилися публікацією фото клієнтки та можливим порушенням банківської таємниці.

Реакція клієнтки банку

Клієнтка українського банку Карина Кольб відреагувала на інцидент, заявивши, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Відповідний допис вона опублікувала у Threads.

«Я – та сама людина з цього посту. Спочатку я звернулася в monobank з приводу того, що мені заблокували картку. Я була не вдома і навіть не звернула уваги на те, що висить на стіні. Після цього я побачила, що «прославилася» на весь інтернет – на мене звалилося багато хейту. Але хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина, не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її. Але людям аби когось принизити і облити брудом», – написала дівчина.

Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank фото 3

Дівчина також наголосила, що її родина воює у складі Збройних силах України, а сама вона підтримує Україну.

Нагадаємо, українська блогерка та підприємиця Ксюша Манекен, справжнє ім’я якої Оксана Волощук, стала жертвою масштабного шахрайства. З її рахунку у Monobank було виведено понад 6,2 млн грн. На гучну аферу відреагував і співзасновник Monobank Олег Гороховський. 

Читайте також:

Теги: скандал банк прапор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кубанська Народна Республіка: нереалізований союз з Україною
Кубанська Народна Республіка: нереалізований союз з Україною
18 лютого, 14:37
Alyosha заявила, що шантажисти хотіли підставити її колишнього
Співачка Alyosha повідомила, кого зловмисники хотіли звинуватити у її шантажі
16 лютого, 10:06
Вперше Наомі Кемпбелл зустрілася з Джеффрі Епштейном у 2001 році
Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки
20 лютого, 16:42
Детективи припускають, що спрощений контроль на летовищах дозволяв перевозити неповнолітніх дівчат без належної перевірки документів
Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
20 лютого, 19:01
Король Чарльз III прагне до «модернізованої монархії», де немає місця особам із заплямованою репутацією
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
20 лютого, 21:12
Протести в Тирані змусили уряд відправити у відставку віцепрем’єрку
Корупційний скандал в Албанії. Протестувальники «дотисли» уряд звільнити віцепрем'єрку
27 лютого, 04:27
Дональл Трамп заявив, що актор, який його розкритикував, має низький рівень IQ
Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»
27 лютого, 09:40
Позбавити Сергія Бубку звання Героя України закликав Владислав Гераскевич
«Отямтесь люди!» Дружина Усика стала на захист Бубки, якого хочуть позбавити звання Героя України
27 лютого, 18:02
У сезоні 2025/2026 Жаклян має суттєві проблеми як з розподілом сил по дистанції, так і на вогневих рубежах
Лідер збірної Франції з біатлону через скандал у команді погрожує змінити вид спорту
Вчора, 00:14

Суспільство

Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank
Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Андрейко
На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Андрейко
Як будуть вимикати світло 12 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 12 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Асоціація прифронтових громад запропонувала новий механізм допомоги переселенцям
Асоціація прифронтових громад запропонувала новий механізм допомоги переселенцям
Держава розпочинає аудит «Укрзалізниці»: Басалаєва повідомила деталі
Держава розпочинає аудит «Укрзалізниці»: Басалаєва повідомила деталі

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua