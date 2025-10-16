Головна Скотч Шоу-біз
Відому блогерку, яка раніше працювала в ескорті, обурив Monobank: реакція Гороховського

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Оксана Волощук довірила свої рахунки аферистам
фото: Instagram/maneken007

Інфлюєнсерка Ксюша Манекен планує судитися з НБУ

Українська блогерка та підприємиця Ксюша Манекен, справжнє ім’я якої Оксана Волощук, стала жертвою масштабного шахрайства. З її рахунку у Monobank було виведено понад 6,2 млн грн. На гучну аферу відреагував і співзасновник Monobank Олег Гороховський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Манекен розповіла, що зловмисники скористалися фейковим Telegram-чатом, який видавав себе за офіційну підтримку банку. Блогерка звернулася до цього чату, щоб вирішити технічну проблему. Їй запропонували «перевстановити застосунок» і підтвердити дії через push-повідомлення. Коли блогерка погодилася й виконала інструкції, шахраї отримали доступ до її рахунку ФОП і почали здійснювати великі перекази на інші підприємницькі рахунки – по кілька сотень тисяч гривень кожен. За лічені хвилини з рахунку зникли всі кошти, накопичені від роботи бренду білизни.

«Я не заперечую своєї відповідальності – я доросла людина. Але відповідальність не дорівнює вина. Я – жертва злочину. Винні шахраї. Винна система безпеки, яка дозволила це зробити настільки легко. І банк, який навіть не вважав підозрілим те, що з ФОП рахунку за годину вивели 6 млн грн, що становить річний обіг бренду. Моя робота – шити якісні речі. Робота банку – захищати гроші своїх клієнтів. І я як клієнт плачу банку не лише за обслуговування, а і за захист. Я не маю жити з думкою, що будь-який невірний клік може позбавити мене всього, без жодного підтвердження, без будь-якого запобіжника. Я виконую свою частину роботи і маю право», – зазначила Манекен.

Блогерка пояснила в подальших публікаціях, чому має претензії до банку вже з посиланням на закон.

фото: Instagram/maneken007
фото: Instagram/maneken007

Що кажуть в Monobank

У банку ж свою відповідальність заперечують. Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що блогерка сама надала шахраям доступ, виконавши їхні інструкції, а система безпеки не розпізнала операції як підозрілі, оскільки перекази відповідали типовій моделі діяльності ФОП рахунків. Він підкреслив, що жоден банк не може захистити клієнта, який добровільно передає доступ до власного акаунту. При цьому Гороховський пообіцяв співпрацювати зі слідством і зробити все можливе, аби допомогти Манекен повернути частину коштів.

«Клієнтка знайшла в телеграмі фейковий обліковий запис Монобанку, передала доступ до свого рахунку ФОП і за порадою зловмисників видалила застосунок Моно. Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес. Оскільки застосунок був видалений, клієнтка не отримувала повідомлення про списання коштів з рахунку. Будь-які втрати грошей клієнтами ми сприймаємо як свою поразку. І майже після кожного кейсу робимо висновки та вдосконалюємо систему. Тут є тонка грань, звісно... У цьому кейсі з Оксаною ми докладаємо максимум зусиль, щоби повернути гроші з одержувачів. І надамо максимальну допомогу правоохоронним органам у пошуку злочинців», – написав Гороховський.

Зазначимо, що у 2023 році Ксюша Манекен отримала медаль «За сприяння воєнній розвідці України» II ступеня від Головного управління розвідки МОУ. Тоді це викликало широкий резонанс у суспільстві. Щодо ескорту, то у віці приблизно 19 років Оксана Волощук почала працювати в цій сфері. Про це вона сама неодноразово розповідала в інтерв’ю. З її слів, цей досвід тривав кілька років. Блогерка супроводжувала заможних клієнтів, часто за кордоном.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ксюша Манекен 🇺🇦 (@maneken007)

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн.

Відому блогерку, яка раніше працювала в ескорті, обурив Monobank: реакція Гороховського
