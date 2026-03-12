Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці

Лубінець, коментуючи скандал з оприлюдненням персональних даних клієнтки банку, заявив, що визнання помилки не звільняє Гороховського від відповідальності

Омбудсмен заявив, що персональні дані не мають ставати інструментом публічного тиску чи приниження

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття провадження та початок перевірки щодо захисту персональних даних і банківської таємниці. Це сталося після інциденту з оприлюдненням персональних даних клієнтки monobank. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмена.

Як відомо, співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні. Згодом він перепросив, зазначивши, що «зробив висновки з цієї ситуації».

«Співзасновник monobank визнав свою неправоту після оприлюдненням персональних даних клієнтки. Водночас саме визнання помилки не звільняє від відповідальності. Я відреагував на ситуацію одразу – відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці», – зазначив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження. «Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом. Про результати перевірки та подальші кроки буде повідомлено додатково після отримання всієї необхідної інформації», – додав він.

