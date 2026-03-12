Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці
Лубінець, коментуючи скандал з оприлюдненням персональних даних клієнтки банку, заявив, що визнання помилки не звільняє Гороховського від відповідальності
фото: Олег Гороховський

Омбудсмен заявив, що персональні дані не мають ставати інструментом публічного тиску чи приниження

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття провадження та початок перевірки щодо захисту персональних даних і банківської таємниці. Це сталося після інциденту з оприлюдненням персональних даних клієнтки monobank. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмена.

Як відомо, співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні. Згодом він перепросив, зазначивши, що «зробив висновки з цієї ситуації».

Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні
Гороховський опублікував фото клієнтки, яка проходила відеоверифікацію, заявивши, що рахунок їй заблокували через російський прапор на задньому фоні
Згодом Гороховський перепросив за інцидент, зазначивши, що «зробив висновки з цієї ситуації»
Згодом Гороховський перепросив за інцидент, зазначивши, що «зробив висновки з цієї ситуації»

«Співзасновник monobank визнав свою неправоту після оприлюдненням персональних даних клієнтки. Водночас саме визнання помилки не звільняє від відповідальності. Я відреагував на ситуацію одразу – відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці», – зазначив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження. «Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом. Про результати перевірки та подальші кроки буде повідомлено додатково після отримання всієї необхідної інформації», – додав він.

Нагадаємо, monobank заблокував рахунок клієнтки, яка проходила відеоверифікацію нібито на тлі російського прапора. Згодом клієнтка українського банку Карина Кольб відреагувала на інцидент, заявивши, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах.

Читайте також:

Теги: банк Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
20 лютого, 11:14
Російська сторона наголошує на процедурних порушеннях під час ухвалення рішення про заморожування активів
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
3 березня, 14:51
Серед українціві є попит на гривневі інструменти
Представник НБУ розповів, в чому зберігають заощадження українці
4 березня, 19:15
Лубінець повідомив про викрадення росіянами українців на Сумщині
Викрадення 19 українців на Сумщині: Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ
6 березня, 12:30
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
10 березня, 09:05
Карина Кольб заявила, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах
Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із начебто російським прапором
10 березня, 21:43
Курс валют 12 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 12 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 07:21
Олег Гороховський перепросив після скандалу з клієнткою monobank та фото з «триколором»
Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank
Вчора, 23:04

Суспільство

«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці
Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці
Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції
Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції
Поліг на полі бою під час першого бойового виходу. Згадаймо Іллю Похильчука
Поліг на полі бою під час першого бойового виходу. Згадаймо Іллю Похильчука
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026
Один з інкасаторів Ощадбанку опинився в лікарні після допиту угорських служб
Один з інкасаторів Ощадбанку опинився в лікарні після допиту угорських служб

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua