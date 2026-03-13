Трагедія на водоймі у Харкові: підліток загинув, рятуючи інших дітей

Четверо дітей перебувають у лікарні з переохолодженням

У Харкові на водоймі під кригу провалилися шестеро дітей. Унаслідок трагедії загинули двоє хлопців – 10-річний та 17-річний. Старший підліток загинув, намагаючись врятувати молодших дітей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

Перехожий чоловік кинувся на допомогу та зміг витягнути з води чотирьох дітей – двох дівчат і двох хлопців. Їх із переохолодженням госпіталізували. До лікарні доставили хлопчиків 8 і 9 років та дівчаток 9 і 10 років.

фото: ДСНС

Медичну допомогу також надають 40-річному чоловікові, який пірнав у крижану воду, щоб врятувати дітей.

Врятувати 10-річного та 17-річного хлопців не вдалося.

фото: ДСНС

Після трагедії влада закликала батьків ще раз пояснити дітям небезпеку перебування на кризі. Навіть якщо вона здається міцною, лід може бути небезпечним і призвести до фатальних наслідків.

Нагадаємо, 12 березня, у Шевченківському районі Харкова двоє хлопців загинули, провалившись під кригу на водоймі.

Раніше у селі Юрківка Черкаської області в місцевому ставку виявили тіла двох маленьких дітей – п’яти та шести років. Обставини їх загибелі з’ясовують.