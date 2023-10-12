Коли в Україні закінчиться тепла погода: прогноз синоптиків

Вже наступного тижня тепла погода в Україні зміниться на холодну

У п'ятницю, 13 жовтня, в Україні буде досить тепло, хоча місцями можуть бути дощі. Щоправда, 15-16-го жовтня істотно похолоднішає. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Як каже Діденко, 13 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ. Натомість у більшості областей сходу та півдня буде без опадів.

Карта прогнозу температури повітря на 16 жовтня фото: Наталка Діденко

Впродовж завтрашнього дня очікується +14...+18 градусів, на півдні та заході +16...+22 градуси. Вітер буде в Україні переважно північно-західний, помірний.

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Зокрема, в Києві у п'ятницю пройде місцями невеликий дощ, максимальна температура повітря становитиме +17,+18 градусів.

До слова, в суботу в Києві буде сухо, сонячно й тепло, а в неділю стане хмарно та пройде дощ.