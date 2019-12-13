Колишня заступниця Супрун розказала, що тепер коїться у міністерстві



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Ольга Стефанишина говорить, що зараз у міністерстві можна отримати догану за те, що в анонсі якогось заходу прізвище міністра стоїть після очільника директорату

«У МОЗі зараз панує авторитарний і совєцький підхід до роботи», - нардепка Стефанишина

Народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина вважає, що у зараз у міністерстві охорони здоров’я панують песимістичні настрої.

Як зазначила депутатка в інтерв’ю «Главкому», працівники різних рівнів, у тому числі директоратів, масово звільняються.

«Зараз у міністерстві можна отримати догану за те, що, приміром, у анонсі якогось заходу у переліку учасників прізвище міністра стоїть після очільника директорату. Це свідчить про авторитарний і совєцький підхід до роботи», - вважає Стефанищина.

Ексзаступниця міністра охорони здоров’я зазначила, що попередній склад міністерства багато уваги приділяв залученню кваліфікованих кадрів, «їхній відбір відбувався на умовах прозорого конкурсу, нині ж вони або самі йдуть, або їх звільняють».

«Публічно міністерка (Зоряна Скалецька) каже, що реформа буде продовжуватися, але насправді за діями відомства ми бачимо, що є намір її згорнути. Я думаю, це призвело до вигорання людей, вони демотивовані, тому звільняються», - наголосила Стефанишина.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком. Зоряну Скалецьку було призначено міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

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