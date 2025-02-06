Командир батальйону «Алькатрас» розповів, як у Донецькій області воюють колишні ув’язнені

Відбір представники батальйону проводять самостійно у колоніях, але рішення про звільнення завжди ухвалює суд

Колишні ув’язнені, які захотіли приєднатися до ЗСУ, дуже вмотивовані та не бояться воювати. Вони виконують завдання у районі Часового Яру у Донецькій області. Про це у репортажі «Суспільне Донбас» розповідає командир спеціального стрілецького батальйону «Алькатрас» 93-ї бригади з позивним «Валідол».

Новобранці спецбатальйону «Алькатрас» – колишні ув’язнені, які захотіли прижднатися до української армії. Військовослужбовець Олександр із позивним «Мультик» розповідає, що хоче зробити щось добре, допомогти брату, у якого є діти, та не повертатися туди, де був.

За його словами, на початку було важно, але зараз вони готові пробігти 6 км у із повним бойовим комплектом.

22-річний Богдан із позивним «Доббі» опинився у армії вдруге: на початку повномасштабної війни він закінчував строкову службу, підписав контракт і пішов воювати. У 2023 році отримав поранення, після якого скоїв злочин та отримав три роки в'язниці. Він просидів там два місяці, а потім вирішив знову приєднатися до ЗСУ.

«Вони всі вмотивовані. Вони прийшли з власної волі. Займаються посилено у нас, за два тижні роблять таке, що дехто за два місяці не зробить. Їх не треба змушувати, самі хочуть, щоб розвиватися. З ними простіше», – каже Іван, інструктор спецбатальйону «Алькатрас».

«Алькатрас» почали набирати у липні 2024 року. Командир «Валідол» зазначає, що відбір вони проводять самостійно у колоніях, але рішення про звільнення завжди ухвалює суд. Також підкреслює, що одного бажання замало – треба відповідати фізично та психологічно до вимог.

Якщо людина засуджена за особливо тяжкі злочині, такі як державна зрада, корупційні злочини – вона не проходить. У спецбатальйон можуть брати лише тих, хто ув’язнений за легкими статтями або середньої тяжкості.

Нагадаємо, від початку Курської операції пройшло 6 місяців. За цей час загальні втрати росіян – близько 40 тис. осіб, з них понад 16 тис. – убитими. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. Як відомо, операція наших військових у Курській області мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях.

Також під час операції українські військові взяли у полон 909 окупантів, що суттєво поповнило обмінний фонд та Україні вдалося повернути захисників, які перебували у російських в’язницях.

Крім того, президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, пише «Укрінформ».