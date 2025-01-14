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Кабмін затвердив порядок призову ув'язнених на військову службу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кабмін затвердив порядок призову ув'язнених на військову службу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Затверджено перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково

Сьогодні, 14 січня, Кабінет міністрів затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору; перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

Також Кабмін затвердив:

  • Порядок супроводження осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, Національною гвардією до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також відповідних підрозділів Збройних Сил до спеціалізованого підрозділу військової частини для укладення контракту та проходження військової служби.
  • Порядок взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, установ виконання покарань та Національної гвардії.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. 

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Теги: мобілізація війна військовозобов'язаний Україна українці Кабмін в'язниця

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