Конституційний суд відкрив провадження щодо перейменування УПЦ МП



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49 нардепів просять суд визнати закон неконституційним

Конституційний суд відкрив провадження за поданням 49 народних депутатів щодо конституційності закону, який зобов’язує перейменувати УПЦ МП в Російську церкву в України.

«Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду», - йдеться на сайті КС.

Як відомо, депутати звернулися до КС із відповідним поданням 18 січня 2019 року.

Уповноваженими за дорученням зазначені депутати від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, Олександр Долженков та Василь Німченко.

Депутати просять визнати неконституційним закон «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року № 2662–VIII.

Депутати вважають, що в законі «порушуються конституційні права громадян, а саме право на свободу світогляду і віросповідання в розрізі права на безперешкодне ведення релігійної діяльності».

Крім того, депутати заявили, що голосування за вказаний законопроект на засіданні Верховної Ради відбулося з порушенням Конституції, а саме з використанням карток відсутніх на засіданні депутатів.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов народного депутата фракції «Опозиційний блок» Олександра Долженкова і визнав дії голови Верховної Ради України Андрія Парубія протиправними. Йдеться про прийняття Верховною Радою законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.