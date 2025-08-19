Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича
Користувачі відреагували на камін Трампа
фото: кадр з трансляції

Користувачі звернули увагу, що камін в Овальному кабінеті обрастає золотом

Користувачі соцмереж відреагували на зміни в Овальному кабінеті під час президентства Дональда Трампа, які помітили під час його зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реакцію у соцмережах.

Причиною глузувань став камін, який з моменту приходу Трампа до влади зазнав значних змін.

Яким камін був до Трампа

Камін в Овальному кабінеті, коли президентом був Джо Байден, мав скромний вигляд. Він був мармуровим із ліпниною. Зверху на каміні нічого не було, лише рослини. Поруч Байден розпорядився повісити сім творів мистецтва та поставити скульптури. Центральною картиною був портрет Франкліна Делано Рузвельта. Також там висіли портрети Джорджа Вашингтона та Авраама Лінкольна.

Камін в Овальному кабінеті при Байдені
Камін в Овальному кабінеті при Байдені
фото з відкритих джерел

Який камін в Овальному кабінеті зараз

Коли Трамп повернувся до влади, камін помітно змінився. Зверху на ньому стоять золоті кубки. Також на ньому наліплено золочені накладки. Лише різьблений фриз каміну залишився незайманим. На бічних стінках порталу з'явилися золотечні аплікації.

Камін було покрито золотом під час зустрічі Зеленського з Трампом
Камін було покрито золотом під час зустрічі Зеленського з Трампом
фото: Олексій Толкачов
Камін під час зустрічі Джорджі Мелоні з Трампом
Камін під час зустрічі Джорджі Мелоні з Трампом
фото: Олексій Толкачов
Зустріч президента ПАР Рамафоси з Трампом
Зустріч президента ПАР Рамафоси з Трампом
фото: Олексій Толкачов
Остання зустріч президента України з Трампом
Остання зустріч президента України з Трампом
фото: Олексій Толкачов

Реакція на зміну каміну

Засновник благодійного фонду «Омріяна Країна» Олексій Толкачов примітив, що камін обростає золотом. На його думку, це є показником психічного здоров'я та моральних цінностей Трампа.

«З сумом уявляю, у що перетвориться камін до завершення президентського строку Трампа. Дивлюся, і сумно мені. Які ж цінності у людей, що правлять наймогутнішими країнами світу», – написав Толкачов.

На камін також звернув увагу блогер Рустем Адагамов. Він порівняв золото на об'єкті з «циганським бароко» в будинку Януковича.

Зеленський та Трамп на тлі каміну
Зеленський та Трамп на тлі каміну
фото: Олексій Толкачов

«Дональд Трамп понівечив Овальний кабінет так, що він став схожим на будинок того ставропольського даїшника із золотим унітазом, над «циганським бароко» якого всі потішалися кілька років тому. Замість символу американської демократії вийшов позолочений сортир для роздутого його господаря. Це не кабінет лідера великої країни, а дешева декорація для закомплексованого торгаша, який уявив себе імператором», – відзначив він.

Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича фото 1

Користувачі відреагували на ці зауваження. Деякі з них нагадали, що Овальний кабінет, як і камін, не належать президенту США. Одна з жінок написала, що Трамп є єдиним, хто втрачає особисті кошти на цьому посту.  Хтось порівняв президента США із колишнім українським політиком Віктором Пшонкою.

Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича фото 2

«Скоро буде і золотий батон, і унітаз. Гарно жити не заборониш, чим Трамп гірший за Януковича, за Пшонку... Манія величі», – додав ще один користувач.

Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича фото 3
Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича фото 4

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілись ввечері, 18 серпня. Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Пізніше Зеленський розповів, що переговори у Вашингтоні з американським та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. За його словами, гарантії безпеки будуть, триває координація на рівні лідерів, будуть обговорення.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі, США, 18 серпня 2025 року
Зустріч у Білому домі: чому Трамп пригальмував свій бліцкриг
Сьогодні, 11:45
Цікаво, як довго президент Трамп зможе жонглювати забаганками Путіна і принципами союзників України?
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа Тема №1
Сьогодні, 10:45
Трамп вручив Зеленському символічні ключі від Білого дому
Зеленський і Трамп обмінялися символічними подарунками у Білому домі
Сьогодні, 09:15

Суспільство

Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича
Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича
Більше грошей та гнучкіші умови: Рада змінила правила виплат при народженні дитини
Більше грошей та гнучкіші умови: Рада змінила правила виплат при народженні дитини
Уряд планує запустити сервіс «е-ТЦК»
Уряд планує запустити сервіс «е-ТЦК»
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
Поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання. Згадаймо Назарія Лепака
Поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання. Згадаймо Назарія Лепака
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
3949
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1793
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1693
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
1541
У Вашингтоні не буде миру: головні причини

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua