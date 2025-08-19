Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича

Користувачі звернули увагу, що камін в Овальному кабінеті обрастає золотом

Користувачі соцмереж відреагували на зміни в Овальному кабінеті під час президентства Дональда Трампа, які помітили під час його зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реакцію у соцмережах.

Причиною глузувань став камін, який з моменту приходу Трампа до влади зазнав значних змін.

Яким камін був до Трампа

Камін в Овальному кабінеті, коли президентом був Джо Байден, мав скромний вигляд. Він був мармуровим із ліпниною. Зверху на каміні нічого не було, лише рослини. Поруч Байден розпорядився повісити сім творів мистецтва та поставити скульптури. Центральною картиною був портрет Франкліна Делано Рузвельта. Також там висіли портрети Джорджа Вашингтона та Авраама Лінкольна.

Камін в Овальному кабінеті при Байдені фото з відкритих джерел

Який камін в Овальному кабінеті зараз

Коли Трамп повернувся до влади, камін помітно змінився. Зверху на ньому стоять золоті кубки. Також на ньому наліплено золочені накладки. Лише різьблений фриз каміну залишився незайманим. На бічних стінках порталу з'явилися золотечні аплікації.

Камін було покрито золотом під час зустрічі Зеленського з Трампом фото: Олексій Толкачов

Камін під час зустрічі Джорджі Мелоні з Трампом фото: Олексій Толкачов

Зустріч президента ПАР Рамафоси з Трампом фото: Олексій Толкачов

Остання зустріч президента України з Трампом фото: Олексій Толкачов

Реакція на зміну каміну

Засновник благодійного фонду «Омріяна Країна» Олексій Толкачов примітив, що камін обростає золотом. На його думку, це є показником психічного здоров'я та моральних цінностей Трампа.

«З сумом уявляю, у що перетвориться камін до завершення президентського строку Трампа. Дивлюся, і сумно мені. Які ж цінності у людей, що правлять наймогутнішими країнами світу», – написав Толкачов.

На камін також звернув увагу блогер Рустем Адагамов. Він порівняв золото на об'єкті з «циганським бароко» в будинку Януковича.

Зеленський та Трамп на тлі каміну фото: Олексій Толкачов

«Дональд Трамп понівечив Овальний кабінет так, що він став схожим на будинок того ставропольського даїшника із золотим унітазом, над «циганським бароко» якого всі потішалися кілька років тому. Замість символу американської демократії вийшов позолочений сортир для роздутого його господаря. Це не кабінет лідера великої країни, а дешева декорація для закомплексованого торгаша, який уявив себе імператором», – відзначив він.

Користувачі відреагували на ці зауваження. Деякі з них нагадали, що Овальний кабінет, як і камін, не належать президенту США. Одна з жінок написала, що Трамп є єдиним, хто втрачає особисті кошти на цьому посту. Хтось порівняв президента США із колишнім українським політиком Віктором Пшонкою.

«Скоро буде і золотий батон, і унітаз. Гарно жити не заборониш, чим Трамп гірший за Януковича, за Пшонку... Манія величі», – додав ще один користувач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілись ввечері, 18 серпня. Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Пізніше Зеленський розповів, що переговори у Вашингтоні з американським та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. За його словами, гарантії безпеки будуть, триває координація на рівні лідерів, будуть обговорення.