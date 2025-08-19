Закрита зустріч Зеленського, Трампа та лідерів ЄС завершилась: головні тези

Європейські лідери під час зустрічі з Трампом та Зеленським

Всі лідери наголошували на гарантіях безпеки для України

18 серпня у Білому домі відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів, зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За даними ЗМІ, зустріч політиків за зачиненими дверима вже завершилась, а перед цим вони спілкувались та озвучила декілька повідомлень на камеру, але не відповідали на запитання журналістів.

«Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернула увагу на обов'язкове повернення викрадених Росією українських дітей та підкреслила важливість спільної роботи щодо безпеки та підтримку України:

«Ми тут, щоб разом з вами працювати над справедливим і міцним миром для України, щоб зупинити вбивства».

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав необхідність припинення вогню як передумови для початку мирного процесу:

«Ми дуже наполегливо працювали протягом останніх кількох років, щоб досягти миру, який є міцним і довготривалим миром. Саме тому ідея тристоронньої зустрічі дуже важлива, адже це єдиний спосіб це виправити».

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що підтримка України залишається непохитною, а міжнародні кордони не мають змінюватися силою:

«Ми говоримо про безпеку не лише України, ми говоримо також про безпеку Європи та Сполученого Королівства, тому це таке важливе питання».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився на користь припинення вогню як початкового етапу для серйозних переговорів:

«Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож давайте працювати над цим і спробуємо чинити тиск на Росію».

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила на гарантіях безпеки для України:

«Ми обговоримо багато важливих тем. Перша з них – це гарантії безпеки, як переконатися, що це не повториться, що є передумовою будь-якого миру».

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що Фінляндія має довгий кордон з Росією та має власний досвід боротьби з цією країною під час Другої світової війни:

«Ми знайшли рішення у 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край агресивній війні Росії, знайти та досягти тривалого, справедливого миру».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Україн та партнери «зіграють добре», то зможуть закінчити війну.

«Ми повинні зупинити вбивства. Ми повинні зупинити руйнування інфраструктури України. Це жахлива війна».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і очільник США Дональд Трамп завершили закриті переговори. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів.