Зустріч Трампа й Зеленського у Білому домі: експертка розшифрувала мову тіла президентів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Зустріч Трампа й Зеленського у Білому домі: експертка розшифрувала мову тіла президентів
Трамп під час зустрічі поплескував Зеленського по спині
фото: Reuters

Трамп та Зеленський зустрілися в Білому домі, продемонструвавши суттєві зміни у поведінці від їхньої останньої зустрічі в Овальному кабінеті в лютому

На зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп демонстрував батьківську перевагу над президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявила англійському виданню Daily Mail експертка із мови тіла Джуді Джеймс, пише «Главком».

Джуді Джеймс проаналізувала невербальні сигнали лідерів. Так, Трамп привітав Зеленського біля західного крила Білого дому та потиснув йому руку, також Трамп схвально кивнув у бік нового вбрання президента України. Привітання Трампа сигналізувало про взаємну дружбу, розповіла Джуді Джеймс. Зокрема це стало очевидним, коли Трамп схилив голову, сигналізуючи про прихильність і бажання вислухати.

«Цього разу Трамп сильно наблизився до Зеленського, коли вони потискали руку і позували. Все це мало натякнути на намір єдності, якої бракувало під час попереднього візиту до Білого дому», – сказала Джеймс.

фото: Білий дім
фото: Білий дім

Трамп неодноразово поплескував Зеленського по спині. «За допомогою таких дотиків і поплескування Трамп демонстрував свого роду батьківську перевагу над Зеленським», – вважає Джеймс.

Daily Mail пише, що обидві сторони продемонстрували бажання, щоб зустріч була більш щирою, ніж їхня перша зустріч у лютому.  

Трамп та Зеленський були сповненими оптимізму
Трамп та Зеленський були сповненими оптимізму
Reuters

«Зеленський наслідував класичну позу Трампа або розставлені коліна та стиснуті між ними руки у жесті шпиля, що спрямований вниз, що натякає на схожі погляди», – сказала Джеймс.

Зеленський неодноразово подякував президенту США та американському народу за їхню підтримку та зусилля щодо завершення війни. Водночас усмішка Зеленського відразу зникла, коли Трамп згадав російського диктатора Володимира Путіна, зазначила Джеймс. Воно підкреслила: усмішка в очах Зеленського перетворилася на відсторонений, задумливий погляд, і він важко ковтнув.

Після завершення зустрічі обидві сторони були сповненими оптимізму, зокрема це відчувалось у потисканні рук політиків. «Трамп простягнув свою руку і Зеленський одразу ж виконав «пірнання» рукою в нього, щоб продемонструвати гостроту і непохитність підтримки», – зазначила Джеймс.

Нагадаємо, під час переговорів у Білому домі в понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та його країні більше десяти разів.

Раніше стало відомо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.

