Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
фото: Білий дім

Президент України та лідер США проводять переговори в Овальному кабінеті

Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя, Свириденко представила план дій уряду на наступний рік. «Главком» склав добірку новин 18 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори у Білому домі

Відкрита частина зустрічі президента Володимира Зеленського і очільника США Дональда Трампа завершена. Наразі тривають закриті переговори з європейськими лідерами.

До складу української делегації входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. У зустрічі беруть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Як відомо, лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Президенти зробили перші заяви, зокрема лідер України наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США. Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів у Білому домі. Як зазначив Трамп, Путін чекає на його дзвінок.

Обстріл Запоріжжя

Російські окупанти завдали два удари по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару три людини загинули також зростає кількість поранених.

Внаслідок ударів зайнялися зупинка громадського транспорту й магазини, пошкоджено маршрутне таксі, довколишні будинки та цех підприємства. Через ворожий обстріл пошкоджено або зруйновано 11 багатоквартирних будинків, а також 10 будинків приватного сектору та нежитлові будівлі.

Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»

Міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації програми дій уряду поділився подробицями про ракету українського виробництва «Фламінго». «Вчора всі побачили… це дуже потужна зброя, далекобійна, і вона є. Це ключові подробиці. Решту ми дізнаємось, коли прийде належний момент», – каже він.

Крилата ракета «Фламінго», яку незабаром почнуть застосовувати Сили оборони, за своїми характеристиками перевищує відомі американські Tomahawk. Вона має тонну бойової частини та може вражати цілі на відстані до 3 тис. км. «Фламінго» створена українською компанією Fire Point і призначена для масового виробництва.

Бойова частина «Фламінго» становить 1000 кг, тоді як у Tomahawk цей показник лише 450 кг. Крім того, ракета оснащена супутниковою навігацією, стійкою до РЕБ, та інерціальною системою, що значно підвищує точність ударів.

Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено.

Нафтоперекачувальна станція «Нікольскоє» є частиною економічної інфраструктури РФ та залучена у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.

Свириденко представила план дій уряду на наступний рік

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду. Свириденко зауважила, що у планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету на українську зброю. Також планується залучити $37 млрд макрофінансової допомоги на 2026-2027 роки.

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський США Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту
NYT: Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви
16 серпня, 19:46
Путін додав собі зросту перед Трампом? Соцмережі обговорюють фото зустрічі
Путін додав собі зросту перед Трампом? Соцмережі обговорюють фото зустрічі
16 серпня, 08:44
Джерела у Кремлі зробили заяву щодо ймовірних попередніх домовленостей між Трампом та Путіним
Трамп і Путін домовилися наперед? Джерела Reuters пояснили, що станеться на Алясці
15 серпня, 09:24
Президент зробив заяву щодо обміну територіями
Президент зробив заяву щодо обміну територіями
12 серпня, 20:30
Російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають «повернути Аляску Росії»
ISW: у Кремлі знову загадали про територіальні амбіції щодо Аляски
10 серпня, 08:23
Вже відомо, що Трамп та Путін проведуть зустріч 15 серпня
Чи доєднається Зеленський до переговорів на Алясці: відповідь CBS News
9 серпня, 02:57
Українські дипломати разом з керівництвом держави під час Наради послів у Києві 21 липня 2025
Надто креативна дипломатія. Розмова про нових послів і логіку їх призначення
4 серпня, 15:35
Хрест бойових заслуг – це державна нагорода України
«Хрест бойових заслуг» стане однією з найвагоміших нагород: проєкт закону
30 липня, 17:24
Трамп запустив ініціативу «Золотий купол» лише через тиждень після початку свого другого терміну
Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
22 липня, 14:41

Події в Україні

РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом
РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Герой України очолив управління штурмових військ ЗСУ
Герой України очолив управління штурмових військ ЗСУ
Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»
Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
6410
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3801
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
3383
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2224
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua