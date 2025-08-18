Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня

Президент України та лідер США проводять переговори в Овальному кабінеті

Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя, Свириденко представила план дій уряду на наступний рік. «Главком» склав добірку новин 18 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори у Білому домі

Відкрита частина зустрічі президента Володимира Зеленського і очільника США Дональда Трампа завершена. Наразі тривають закриті переговори з європейськими лідерами.

До складу української делегації входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. У зустрічі беруть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Як відомо, лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Президенти зробили перші заяви, зокрема лідер України наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США. Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів у Білому домі. Як зазначив Трамп, Путін чекає на його дзвінок.

Обстріл Запоріжжя

Російські окупанти завдали два удари по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару три людини загинули також зростає кількість поранених.

Внаслідок ударів зайнялися зупинка громадського транспорту й магазини, пошкоджено маршрутне таксі, довколишні будинки та цех підприємства. Через ворожий обстріл пошкоджено або зруйновано 11 багатоквартирних будинків, а також 10 будинків приватного сектору та нежитлові будівлі.

Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»

Міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації програми дій уряду поділився подробицями про ракету українського виробництва «Фламінго». «Вчора всі побачили… це дуже потужна зброя, далекобійна, і вона є. Це ключові подробиці. Решту ми дізнаємось, коли прийде належний момент», – каже він.

Крилата ракета «Фламінго», яку незабаром почнуть застосовувати Сили оборони, за своїми характеристиками перевищує відомі американські Tomahawk. Вона має тонну бойової частини та може вражати цілі на відстані до 3 тис. км. «Фламінго» створена українською компанією Fire Point і призначена для масового виробництва.

Бойова частина «Фламінго» становить 1000 кг, тоді як у Tomahawk цей показник лише 450 кг. Крім того, ракета оснащена супутниковою навігацією, стійкою до РЕБ, та інерціальною системою, що значно підвищує точність ударів.

Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено.

Нафтоперекачувальна станція «Нікольскоє» є частиною економічної інфраструктури РФ та залучена у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.

Свириденко представила план дій уряду на наступний рік

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду. Свириденко зауважила, що у планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету на українську зброю. Також планується залучити $37 млрд макрофінансової допомоги на 2026-2027 роки.