Коронавірус забрав життя відомого українського фотографа

Молодий чоловік помер від ускладнень хвороби

Сьогодні, 26 березня, від ускладнень захворювання на коронавірус помер відомий український фотограф Олексій Іванов.

Про це повідомляють у соцмережі його друзі та колеги.

Ще 25 березня друзі збирали гроші на лікування Олексія, а сьогодні його не стало.

Скріншот з допису на сторінці Олексія Іванова у Facebook

Скріншот з допису на сторінці Олексія Іванова у Facebook

Чоловік перебував у реанімації у важкому стані. 24 березня стало відомо, що лікарі підключили Олексія до апарату штучної вентиляції легень. Друзі повідомляли, що у чоловіка немає позитивної динаміки, лікарі не давали ніяких прогнозів.

Як відомо, Олексій Іванов з 2003-го до 2011 року працював фотокореспондентом в газеті «Україна Бізнес Ревю». З 2012 року по 2018-й – фотокореспондентом в газеті «Вечірній Київ».

Як повідомлялося, 24 березня пішла з життя через ускладнення, спричинені Сovid-19, вдома українська театрознавиця і викладачка Анна Липківська.