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    Коронавірус забрав життя відомого українського фотографа

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    Фотограф Олексій Іванов помер 26 березня 2021 року - Коронавірус забрав життя відомого українського фотографа
    Фотограф Олексій Іванов помер 26 березня 2021 року
    Фото: Facebook

    Молодий чоловік помер від ускладнень хвороби

    Сьогодні, 26 березня, від ускладнень захворювання на коронавірус помер відомий український фотограф Олексій Іванов.

    Про це повідомляють у соцмережі його друзі та колеги.

    Ще 25 березня друзі збирали гроші на лікування Олексія, а сьогодні його не стало.

    Скріншот з допису на сторінці Олексія Іванова у Facebook
    Скріншот з допису на сторінці Олексія Іванова у Facebook
    Скріншот з допису на сторінці Олексія Іванова у Facebook
    Скріншот з допису на сторінці Олексія Іванова у Facebook

    Чоловік перебував у реанімації у важкому стані. 24 березня стало відомо, що лікарі підключили Олексія до апарату штучної вентиляції легень. Друзі повідомляли, що у чоловіка немає позитивної динаміки, лікарі не давали ніяких прогнозів.

    Як відомо, Олексій Іванов з 2003-го до 2011 року працював фотокореспондентом в газеті «Україна Бізнес Ревю». З 2012 року по 2018-й – фотокореспондентом в газеті «Вечірній Київ».

    Як повідомлялося, 24 березня пішла з життя через ускладнення, спричинені Сovid-19, вдома українська театрознавиця і викладачка Анна Липківська.

    Теги: Київ фотограф смерть коронавірус
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