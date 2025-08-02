Кухарі Дніпра експериментують зі стравами з сарани

Подавати сарану можна як закуску або навіть основну страву

Через нашестя сарани в українських регіонах кухарі Дніпра вже починають експериментувати з новим інгредієнтом. У деяких країнах Азії ця комаха давно стала делікатесом. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Сусільного».

Кухар Дмитро Горбачов розповів: готує сарану вперше, використовує впійману на Запоріжжі, де зараз спостерігається нашестя комах.

«Зробимо дві страви, перша – ми її зробимо в клярі, використаємо кукурудзяний крохмаль і звичайне борошно. Друга – просто на сковорідці з часничком посмажимо, по-українськи, по-домашньому», – сказав Дмитро.

За його словами, перед приготуванням сарани вдома її потрібно заморозити, добре промити та очистити. Він додав: для країн Азії сарана – звична страва. Але і в Україні, через нашестя, незабаром буде тренд в ресторанах.

Кухар Дмитро Горбачов фото: suspilne.media

Кухар зазначив: подавати сарану можна як закуску або навіть основну страву, адже в 100 грамах комах міститься до 25 грамів білка. А ще жири, мінерали та вітаміни.

Бренд-шеф одного із закладів азійської кухні у Дніпрі Андрій Чманов розповів: комахи для нього – звична справа. У меню ресторану є цвіркуни та личинки-зоофобуси. Проте сарану готує вперше.

Сарана смажиться на пательні фото: suspilne.media

«Якщо у людини алергія на креветок і ракоподібних, то людині протипоказано їсти і сарану, тому що її панцир дуже схожий за своїм складом на хітин у креветок, раків, крабів», – додав кулінар.

Однак, за словами Андрія, процес приготування такий самий, як і інших комах. Треба додати сарану у фритюр і смажити протягом 3-5 хвилин. На смак це нагадує чипси або насіння.

Бренд-шеф Андрій Чманов фото: suspilne.media

Він зазначив: сарану з регіонів, де спостерігається нашестя, відвідувачам не пропонуватиме.

«Треба враховувати те, що поля, на яких вона нині, обробляються пестицидами, і комаха на собі їх переносить», – сказав кухар.

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Утім, каже, якщо постачальники почнуть вирощувати сарану у промислових масштабах – кухар замислиться над додаванням її в основне меню ресторану.

Раніше повідомлялося, що нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі «Главкому» розповів про те, чому ці сарана стає дедалі поширеною.

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