Чернігів та Дніпро атаковано безпілотниками

Росія атакує Україну безпілотниками: вибухи вже чули у Чернігові та Дніпрі

На щастя, постраждалих немає

У ніч на 15 липня російська окупаційна армія атакує Україну «шахедами». Вибухи вже чули у Чернігові, Дніпрі та інших містах області. Про це повідомляє «Главком».

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський розповів, що на околицях міста було зафіксовано падіння двох «шахедів». Загалом пролунало п'ять вибухів. Як відомо, інформації про постраждалих людей не надходило.

У Дніпрі також пролунали вибухи, працювала ППО по БпЛА. Місцеві телеграм-канали пишуть, що на місці падіння збитого «шахеда» працюють екстрені служби.

За попередньою інформацією, після падіння бойова частина «шахеда» здетонувала та вибухнула.

Крім того, вибухи чули у Самарі, що на Дніпропетровщині.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав: «Гучно в області. Залишайтеся у безпечних місцях. Бережіть себе та рідних».

Нагадаємо, російська «Молнія» вдарила по Харкову.

У ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Проте вже незабаром українська ППО посилиться. Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість. Він зазначив, що США збираються постачати Україні «різні зразки дуже складної військової техніки», за які платитиме Європа.