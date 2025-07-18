Ремонт мосту Метро у Києві відкладено через негоду

Ремонтні роботи мали розпочатися 18 липня і тривати до 22 липня

Заплановані на поточний тиждень роботи з ремонту асфальтобетонного покриття на мосту Метро через річку Дніпро скасовано. Як повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», причиною цього стали несприятливі погодні умови.

Ремонтні роботи мали розпочатися 18 липня і тривати до 22 липня. Вони передбачали оновлення дорожнього покриття на одній з ключових транспортних артерій столиці. Проте, через погіршення погодних умов ухвалено рішення про їх перенесення.

«Київавтодор» пообіцяв повідомити додатково про нові терміни виконання ремонту. Мешканців та гостей столиці просять враховувати цю інформацію при плануванні своїх маршрутів.

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.