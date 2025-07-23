Сарана атакувала береги колишнього Каховського водосховища: екологи назвали причину

Загрози для аграріїв немає, але комахи можуть пошкодити присадибні ділянки

Станом на 22 липня 2025 року площа зараження сарановими у в Комунарському районі Запорізькій області складає 2991,6 га. Такі дані оприлюднила Держпродспоживслужба за результатами моніторингу. Найбільше комах фіксують у рекреаційних зонах, на неорних землях та вздовж берегової лінії Дніпра. У Дніпропетровській області масове скупчення сарани зафіксували в Мирівській громаді Нікопольського району – на березі колишнього Каховського водосховища. Місцева влада повідомила, що оперативно вжила заходів для ліквідації осередку шкідників. Про те, чи загрожують саранові Дніпропетровському регіону, в коментарі «Главкому» розповів еколог, доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк.

За словами науковця, хвиля сарани – це природне сезонне явище, яке не варто пов’язувати з міфами про «випущених комах» чи підрив Каховської ГЕС.

«Це природне явище. Таке вже було і 15 років тому на Херсонщині, коли комахи масово вкривали узбіччя доріг біля заповідника Асканія-Нова. Це не щось нове для природи. Так працює біобаланс. Я думаю, що таких історій, як зараз у Запоріжжі, на Дніпропетровщині не буде. Жодного апокаліптичного сценарію не прогнозується», – зазначив Манюк.



Він нагадав, що Дніпропетровщина вже має досвід локального спалаху сарани, зокрема в районі Петриківського рибгоспу біля річки Чаплинки. Після зупинки господарської діяльності там утворилася ідеальна кормова база – зарослі очерету, які приваблюють саранових.

«Сарана на певних етапах живиться саме очеретом, і якщо його багато – це сприяє розмноженню. Але подібні ситуації не нові, вони вже траплялися й раніше», – пояснив еколог.



Водночас, за його словами, саранові не становлять серйозної небезпеки для врожаю зернових, адже більшість уже скошено, а сухі рослини або стигле зерно для них нецікаві. Невеликий ризик може залишатися для присадибних ділянок, особливо там, де росте зелень чи молоді рослини.

🤯 У Запоріжжі помічають навалу сарани – «хмари комах» літають у різних районах міста, – місцеві ЗМІ



Місцеві скаржаться, що сарана вже загрожує врожаю. pic.twitter.com/6WCiVNHDV5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2025

«Найбільший ризик – для приватних городів, а не для промислових посівів. Найбільше постраждати можуть дачі, присадибні ділянки, зелені городи – все, що ще активно росте. Особливо якщо є зелень, капуста, буряки, молода кукурудза», – наголосив Манюк.



Фахівець радить господарям заздалегідь підготувати засоби боротьби зі шкідниками: «Тим, хто має невеликі фермерські ділянки або великі городи, варто заздалегідь підготувати засоби захисту – зокрема, біопрепарати, які не шкодять довкіллю, але ефективно зупиняють шкідників».

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі «Главкому» розповів про те, чому ці комахи стають дедалі поширеними.

Раніше «Главком» інформував, що у селі Малокатеринівка Кушугумської громади Запорізької області нашестя сарани.