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Сарана атакувала береги колишнього Каховського водосховища: екологи назвали причину

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Сарана атакувала береги колишнього Каховського водосховища: екологи назвали причину
На Дніпропетровщині ліквідували масове скупчення сарани на берегах колишнього Каховського водосховища
фото: Софіївська селищна територіальна громада

Загрози для аграріїв немає, але комахи можуть пошкодити присадибні ділянки

Станом на 22 липня 2025 року площа зараження сарановими у в Комунарському районі Запорізькій області складає 2991,6 га. Такі дані оприлюднила Держпродспоживслужба за результатами моніторингу. Найбільше комах фіксують у рекреаційних зонах, на неорних землях та вздовж берегової лінії Дніпра. У Дніпропетровській області масове скупчення сарани зафіксували в Мирівській громаді Нікопольського району – на березі колишнього Каховського водосховища. Місцева влада повідомила, що оперативно вжила заходів для ліквідації осередку шкідників. Про те, чи загрожують саранові Дніпропетровському регіону, в коментарі «Главкому» розповів еколог, доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк.

За словами науковця, хвиля сарани – це природне сезонне явище, яке не варто пов’язувати з міфами про «випущених комах» чи підрив Каховської ГЕС.

«Це природне явище. Таке вже було і 15 років тому на Херсонщині, коли комахи масово вкривали узбіччя доріг біля заповідника Асканія-Нова. Це не щось нове для природи. Так працює біобаланс. Я думаю, що таких історій, як зараз у Запоріжжі, на Дніпропетровщині не буде. Жодного апокаліптичного сценарію не прогнозується», – зазначив Манюк.

Він нагадав, що Дніпропетровщина вже має досвід локального спалаху сарани, зокрема в районі Петриківського рибгоспу біля річки Чаплинки. Після зупинки господарської діяльності там утворилася ідеальна кормова база – зарослі очерету, які приваблюють саранових.

«Сарана на певних етапах живиться саме очеретом, і якщо його багато – це сприяє розмноженню. Але подібні ситуації не нові, вони вже траплялися й раніше», – пояснив еколог.

Водночас, за його словами, саранові не становлять серйозної небезпеки для врожаю зернових, адже більшість уже скошено, а сухі рослини або стигле зерно для них нецікаві. Невеликий ризик може залишатися для присадибних ділянок, особливо там, де росте зелень чи молоді рослини.

«Найбільший ризик – для приватних городів, а не для промислових посівів. Найбільше постраждати можуть дачі, присадибні ділянки, зелені городи – все, що ще активно росте. Особливо якщо є зелень, капуста, буряки, молода кукурудза», – наголосив Манюк.

Фахівець радить господарям заздалегідь підготувати засоби боротьби зі шкідниками: «Тим, хто має невеликі фермерські ділянки або великі городи, варто заздалегідь підготувати засоби захисту – зокрема, біопрепарати, які не шкодять довкіллю, але ефективно зупиняють шкідників».

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі «Главкому» розповів про те, чому ці комахи стають дедалі поширеними.

Раніше «Главком» інформував, що у селі Малокатеринівка Кушугумської громади Запорізької області нашестя сарани.

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Теги: Запоріжжя Дніпропетровщина урожай екологія

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