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Третина мільйона мешканців Дніпровщини може залишитися без води. Нардеп звернувся до виконавчої служби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Третина мільйона мешканців Дніпровщини може залишитися без води. Нардеп звернувся до виконавчої служби

Бездіяльність виконавчої служби може зупинити «Дніпро-Західний Донбас» і залишити Дніпропетровщину без води – Кучеренко

Понад 300 тисяч мешканців Дніпропетровської області вже найближчим часом можуть залишитися без водопостачання. Про це заявив народний депутат України, міністр з питань ЖКГ (2007–2010) Олексій Кучеренко. Він закликав уряд та виконавчу службу до негайних дій.

За його словами, йдеться не просто про технічну проблему, а про загрозу масштабної гуманітарної кризи в прифронтовому регіоні.

«Вже найближчим часом мешканці Дніпропетровської області можуть залишитися без водопостачання. А держава мовчить. Понад 300 тисяч людей у прифронтовому регіоні – під реальною загрозою втратити доступ доводи», – наголосив Кучеренко.

Як повідомив нардеп, ще два місяці тому Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення, яким заборонив постачальнику «останньої надії» – ДП «Укрінтеренерго» – відключати електроенергію державному підприємству «Дніпро-Західний Донбас» (ДЗД). Однак, попри чітку судову заборону, енергопостачання так і не було відновлено.

«ПОН відверто ігнорує рішення суду, а виконавча служба демонструє свою улюблену тактику – тотальне мовчання», – заявив депутат.

За словами Кучеренка, саме ДЗД забезпечує водопостачання до Синельникового, Павлограда, Тернівки, Першотравенська та десятків навколишніх сіл. Зупинка цього підприємства – це не лише втрата доступу до води для сотень тисяч мешканців, а й ризик епідемій, колапсу системи охорони здоров’я та припинення роботи шахт і підприємств.

«Припинення водопостачання = інфекції, колапс охорони здоров’я, економіки, втеча людей із регіону. Це не просто «технічна проблема». Це – державна безвідповідальність у чистому вигляді», – зазначив Кучеренко.

Народний депутат повідомив, що вже раніше направив депутатське звернення до профільних органів влади, однак не отримав жодної реакції.

У зв’язку з цим Кучеренко закликав посадовців негайно втрутитися в ситуацію: «Наполегливо прошу термінової реакції: від премʼєр-міністра Юлії Свириденко – почніть займатися конкретними проблемами! Від виконавчої служби – забезпечити виконання судового рішення! Від міністра юстиції Германа Галущенка, міністерки енергетики Світлани Гринчук та голови Дніпропетровської ОВА – невідкладно втрутитися в ситуацію!»

Депутат також звернув увагу, що зволікання з боку держави може призвести до непоправних наслідків.

«Люди не можуть лишитися без води. Вони не мають часу на чиновницьку неспішність. Ми не можемо повторювати «експериментів» ворога в окупованому Донецьку! Це буде величезною політичною помилкою», – підсумував Кучеренко.

Раніше голова обласної ради Микола Лукашук закликав народних депутатів, які представляють Дніпропетровщину у Верховній Раді, ініціювати перед Мінфіном питання щодо виділення субвенції з державного бюджету на погашення боргів підприємства «Дніпро-Західний Донбас».

Теги: Донбас Дніпро Дніпропетровщина водопостачання Олексій Кучеренко

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