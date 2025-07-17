У Дніпрі евакуюватимуть авто без номерів: влада ухвалила рішення

Автомобілі без номерних знаків переміщатимуть на спеціальні майданчики, доки діятиме воєнний стан

Нові заходи мають гарантувати безпеку мешканцям та гостям міста

У Дніпрі автомобілі без номерних знаків, залишені на вулицях міста, вважатимуться потенційною загрозою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міську раду.

Комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, що автомобілі, які стоятимуть на вулицях без державних реєстраційних номерів та ідентифікаційних знаків, тобто власників яких неможливо визначити, евакуйовуватимуть.

У таких випадках, як йдеться у рішенні, спеціально створена комісія при Дніпровській міській раді визначатиме доцільність переміщення кожного окремого авто без реєстраційних знаків та матиме право переміщувати їх на спеціальні майданчики або стоянки.

«Рішення є відповіддю міських служб на підвищені ризики, зокрема загрози терористичного характеру, які зростають у воєнний час», – повідомили у міській раді.

Завдяки цьому рішенню авто без розпізнавальних знаків не становитимуть потенційної небезпеки для жителів міста, а також для об’єктів, що мають посилений рівень захисту.

Заходи, як наголошується, діятимуть на території Дніпра до закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня російська окупаційна армія атакувала Дніпро «шахедами». У місті пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла пожежа.

Також «Главком» писав, що майже половина цьогорічних видатків Дніпровської міської ради, тобто 56,8 млн грн, пішла на обслуговування боргів.