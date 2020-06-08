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    Суспільство

    Кулеба вирішив перетворити МЗС на перший безбар’єрний орган влади

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    <p>Дмитро Кулеба та засновник ініціативи Дмитро Щебетюк підписали меморандум про співробітництво</p> - Кулеба вирішив перетворити МЗС на перший безбар’єрний орган влади

    Дмитро Кулеба та засновник ініціативи Дмитро Щебетюк підписали меморандум про співробітництво

    Фото МЗС України

    Громадська організація проведе аудит будівель МЗС у Києві та прилеглих територій щодо їхньої доступності для людей з інвалідністю

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та засновник ініціативи Доступно.UA Дмитро Щебетюк підписали меморандум про співробітництво, який покликаний перетворити МЗС на перший в Україні цілковито безбар’єрний орган державної влади.

    Про це йдеться на сайті МЗС.

    «Завдяки співпраці з ініціативою Доступно.UA, ми забезпечимо доступ до міністерства не лише людей з інвалідністю, але і для представників інших маломобільних груп населення: осіб з маленькими дітьми, людей похилого віку, тих, хто отримав тимчасову травму та ін. Йдеться про базову людську повагу, без якої неможливо уявити успішну розвинену країну», – зауважив Кулеба.

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    Згідно тексту меморандуму, громадська організація «Доступно.ЮА» проведе аудит будівель МЗС у Києві та прилеглих територій щодо їхньої доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

    За результатами аудиту, міністерство отримає рекомендації для підвищення рівня безбар’єрності, а також рекомендації щодо внутрішніх інструкцій поводження з людьми з інвалідністю та представниками інших маломобільних груп населення для забезпечення їхнього безперешкодного доступу до приміщень.

    МЗС проведе переговори та залучить до співпраці міжнародних, національних спонсорів, донорів з метою пошуку та інвестування ресурсів на впровадження рекомендацій.

    Зазначається, що раніше Кулеба підтримав ініціативу дружини президента Олени Зеленської «Велика розмова про безбар’єрність». Меморандум стане важливим кроком на шляху до її втілення.
    МЗС Меморандум Дмитро Кулеба
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