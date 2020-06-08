Кулеба вирішив перетворити МЗС на перший безбар’єрний орган влади
Дмитро Кулеба та засновник ініціативи Дмитро Щебетюк підписали меморандум про співробітництво
Громадська організація проведе аудит будівель МЗС у Києві та прилеглих територій щодо їхньої доступності для людей з інвалідністю
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та засновник ініціативи Доступно.UA Дмитро Щебетюк підписали меморандум про співробітництво, який покликаний перетворити МЗС на перший в Україні цілковито безбар’єрний орган державної влади.
Про це йдеться на сайті МЗС.
«Завдяки співпраці з ініціативою Доступно.UA, ми забезпечимо доступ до міністерства не лише людей з інвалідністю, але і для представників інших маломобільних груп населення: осіб з маленькими дітьми, людей похилого віку, тих, хто отримав тимчасову травму та ін. Йдеться про базову людську повагу, без якої неможливо уявити успішну розвинену країну», – зауважив Кулеба.
Згідно тексту меморандуму, громадська організація «Доступно.ЮА» проведе аудит будівель МЗС у Києві та прилеглих територій щодо їхньої доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
За результатами аудиту, міністерство отримає рекомендації для підвищення рівня безбар’єрності, а також рекомендації щодо внутрішніх інструкцій поводження з людьми з інвалідністю та представниками інших маломобільних груп населення для забезпечення їхнього безперешкодного доступу до приміщень.
МЗС проведе переговори та залучить до співпраці міжнародних, національних спонсорів, донорів з метою пошуку та інвестування ресурсів на впровадження рекомендацій.