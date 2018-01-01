Легендарний актор Іван Гаврилюк пояснив, чому не може більше жити у Києві

«У нас що, півкраїни дебілів?..»

Легенда українського кіно, народний екс-депутат Іван Гаврилюк розказав у інтерв’ю «Главкому», чому не може більше жити у Києві. [READ_MORE] «Зараз жодна Божа заповідь не діє. От написано: як хочеш, щоб тобі було добре, роби людям так само, як собі бажаєш. Це не діє. Коли я збагнув, що у моїй рідній Україні за



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Актор Іван Гаврилюк, кадр з фільму

«У нас що, півкраїни дебілів?..»

Легенда українського кіно, народний екс-депутат Іван Гаврилюк розказав у інтерв’ю «Главкому», чому не може більше жити у Києві.

«Зараз жодна Божа заповідь не діє. От написано: як хочеш, щоб тобі було добре, роби людям так само, як собі бажаєш. Це не діє. Коли я збагнув, що у моїй рідній Україні за п’ять секунд можна з Господа Бога зробити лайно, а потім за п’ять секунд з лайна зробити Господа Бога, Київ мені став чужим містом. Я прожив у Києві десь з 1966 року, 50 років чи навіть більше. І я кожен день відчував на собі тиск тільки тому, що я українець. В побуті це було весь час. Я кожен день нервувався з цього приводу. У Львові спокійніше», — розповідає Гаврилюк.

Актор згадує, як у дитинстві, 31 січня 1967 року, він посилав мамі телеграму з привітанням із днем народженням на Головпоштамті: «Я написав там: «Дорога матусю, вітаю тебе з днем народження». І телеграму віддав. І якась дівчинка, що брала її, видала: «А вы, вообще, можете написать на нормальном языке?». Ну я розбив там скло, що міг там розбив і пішов. Спокійно, не тікав, але, правда, ніхто мене не здоганяв».

«Ось це «на нормальном языке» пробивається всюди, — говорить Гаврилюк. — Подивіться на телебачення. Ну що ж вони цвенькають, ці хлопці? Ці, наприклад, 112 канал, помийна яма імені Мураєва (мається на увазі канал NewsOne. – «Главком»)? Ну чому російською мовою? У нас що, півкраїни дебілів, української не розуміють?..»

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Народний артист України Іван Гаврилюк: Київ став мені чужим містом.