Колишній нардеп каже, що може лише подякувати Івану Плющу за впізнаваність

Одна жартівлива репліка з парламентської трибуни – і прізвище нардепа знає вся країна. Народний депутат п’яти скликань Іван Заєць розповів, як голова Верховної Ради Іван Плющ дотепно висловився про нього під час засідання Верховної Ради. Цей епізод настільки запам'ятався українцям, що фразу почали повторювати навіть у дитячих садочках. Як інформує «Главком», своїми спогадами Іван Заєць поділився у проєкті «Думай».

Іван Плющ сказав приблизно: «Заєць, не стрибайте по залу, ви не в лісі». Сам Іван Заєць зізнається, точного формулювання вже не пам'ятає, а знайти його в парламентських стенограмах не вдалося. За його словами, тексти засідань редагували, тож частина висловлювань не потрапляла до остаточних записів.

Попри це, жарт Івана Плюща миттєво розійшовся країною. Згодом Івана Зайця не раз запитували, чи не образився він на спікера за таке звертання.

«А я хочу ображатися? Іван Степанович цією фразою зробив мене популярним за секунду. І не треба було ніяких грошей, телебачень, радіо, щоб знати, що в парламенті є такий Заєць. Це популярність», – пригадує політик.

Колишній нардеп каже, що натомість може лише подякувати Плющу за таку впізнаваність. Адже той умів не просто вести парламентські засідання, а й майстерно керувати настроями в залі. Іван Плющ добре розумів психологію парламентарів, знав їхні біографії та особливості характеру. Коли перед важливими голосуваннями загострювалося протистояння, він міг пожартувати, щоб розрядити атмосферу. А напередодні принципових рішень пропускав через свій кабінет до 70 депутатів, намагаючись переконати їх керуватися не дрібними інтересами, а національними.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поскаржився на низьку температуру в сесійній залі парламенту під час засідання 12 листопада. Його реакція потрапила на відео, яке згодом оприлюднили в соціальних мережах.

Раніше колишній народний депутат Микола Томенко вважає, що Петро Порошенко та Юлія Тимошенко могли б бути корисними в уряді під час війни. Водночас він не бачить їх на посадах президента, прем’єр-міністра чи голови Верховної Ради.