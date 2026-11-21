Збільшення тривалості життя може сповільнити скорочення населення України. Один із найбільших резервів – зменшення надсмертності чоловіків працездатного віку, яка була високою ще до повномасштабної війни. Таку оцінку озвучив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю tsn.ua, інформує «Главком».

За словами демографа, українські чоловіки за тривалістю життя поступаються жителям провідних європейських країн на 10–14 років, а українські жінки – на 7–10 років. Проблема високої смертності чоловіків працездатного віку існувала в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Надсмертність чоловіків порівняно з жінками була настільки значною, що це, зокрема, позначилося на статевій структурі населення: жінок в Україні більше.

Олександр Гладун вважає, що зменшення цього розриву могло б суттєво вплинути на демографічну ситуацію. Адже сповільнювати темпи скорочення населення можна не лише завдяки підвищенню народжуваності, а й завдяки тому, що люди житимуть довше.

«Це величезний резерв для того, щоб населення не скорочувалося такими стрімкими темпами», – наголосив демограф.

Водночас, за його словами, потрібні зміни всередині країни. Гладун вважає, що Україна має розпочати суспільний діалог і перезавантаження держави, аби створити умови, за яких молодь захоче повертатися та залишатися вдома.

Нагадаємо, Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у своїй сучасній історії. Масовий виїзд громадян за кордон, падіння народжуваності та наслідки російської агресії призвели до скорочення населення на підконтрольній території приблизно до 27–28 млн осіб.

Також Україна може зіткнутися з тим, що після завершення війни додому повернеться лише третина громадян, які виїхали за кордон. Що довше тривають бойові дії, то менше українців плануватимуть повернення, адже вони поступово облаштовують життя в інших країнах.