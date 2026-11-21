Демограф назвав резерв, який може сповільнити скорочення населення України
Українські чоловіки за тривалістю життя поступаються жителям провідних європейських країн на 10–14 років
Збільшення тривалості життя може сповільнити скорочення населення України. Один із найбільших резервів – зменшення надсмертності чоловіків працездатного віку, яка була високою ще до повномасштабної війни. Таку оцінку озвучив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю tsn.ua, інформує «Главком».
За словами демографа, українські чоловіки за тривалістю життя поступаються жителям провідних європейських країн на 10–14 років, а українські жінки – на 7–10 років. Проблема високої смертності чоловіків працездатного віку існувала в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Надсмертність чоловіків порівняно з жінками була настільки значною, що це, зокрема, позначилося на статевій структурі населення: жінок в Україні більше.
Олександр Гладун вважає, що зменшення цього розриву могло б суттєво вплинути на демографічну ситуацію. Адже сповільнювати темпи скорочення населення можна не лише завдяки підвищенню народжуваності, а й завдяки тому, що люди житимуть довше.
«Це величезний резерв для того, щоб населення не скорочувалося такими стрімкими темпами», – наголосив демограф.
Водночас, за його словами, потрібні зміни всередині країни. Гладун вважає, що Україна має розпочати суспільний діалог і перезавантаження держави, аби створити умови, за яких молодь захоче повертатися та залишатися вдома.
Нагадаємо, Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у своїй сучасній історії. Масовий виїзд громадян за кордон, падіння народжуваності та наслідки російської агресії призвели до скорочення населення на підконтрольній території приблизно до 27–28 млн осіб.
Також Україна може зіткнутися з тим, що після завершення війни додому повернеться лише третина громадян, які виїхали за кордон. Що довше тривають бойові дії, то менше українців плануватимуть повернення, адже вони поступово облаштовують життя в інших країнах.
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