Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Мар’яна Тизя.

Життя захисника України Мар’яна Тизя обірвалося 18 червня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Мар’ян 29 серпня 1980 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі № 32 м. Львова, а згодом – у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва».

Проходив строкову військову службу, а після її завершення працював майстром із монтажу вентиляційного та повітротехнічного обладнання.

Зі слів рідних, Мар’ян був доброю, відповідальною та чуйною людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу рідним, близьким і друзям. Захоплювався мисливством і риболовлею. Мріяв після перемоги вирушити в похід Карпатами разом із найближчими друзями.

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність і суверенітет України на донецькому напрямку у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних сил України.

Життя героя обірвалося 18 червня 2024 року. Мар’яна Тизя поховали 18 листопада 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У захисника залишилися мати, сестра, племінники та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.