Кирило Буданов наголосив на важливості гідності та свободи для України

Волю України не зламати: українці й далі відстоюють свій цивілізаційний вибір і право самостійно визначати власну долю. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у День Гідності та Свободи.

У дописі у Facebook він назвав гідність і свободу базовими цінностями, які відрізняють Україну від Росії.

«Гідність і свобода – це наша базова «прошивка». Цим Україна відрізняється від сусідньої імперії, яка століттями намагається затягнути нас у свою трясовину», – написав Буданов.

Керівник Офісу президента наголосив, що шлях України – це суб’єктність і право самостійно визначати власне майбутнє.

Буданов також вшанував пам’ять загиблих і подякував усім, хто бореться за існування України як вільної та самобутньої держави.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов повідомив, що Україна розпочинає будівництво Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні.