За п'ять років подружжя повністю перебудувало дах, збільшило житлову площу та прибудувало до старої хати велику нову частину

Дизайнерка інтер’єрів з України разом із чоловіком-іспанцем придбала стару дерев'яну хату на віддаленому хуторі в Карпатах за $10 тисяч. Спочатку господарі планували відремонтувати будинок, однак після старту робіт виявилося, що його стан значно гірший, ніж вони очікували. Про труднощі з відновленням житла власники розповіли на сторінці siesta_v_carpatah, інформує «Главком».

Найбільші проблеми виникли з дерев'яними конструкціями. Нижні балки будинку повністю згнили, тому для їх заміни хату довелося піднімати за допомогою домкратів. Господарі також взялися за заміну фундаменту та опорних елементів. Через це звичайний ремонт перетворився на масштабну реконструкцію.

«Коли взялися за ремонт, то зрозуміли, що ми вляпалися», – зізналися власники.

За п'ять років подружжя повністю перебудувало дах, збільшило житлову площу та прибудувало до старої хати велику нову частину. Господарі розповідають, що працюють над відновленням щодня, проте навіть після стількох років будинок готовий лише наполовину. Попереду залишається ще чимало будівельних і оздоблювальних робіт.

Нагадаємо, чоловік на ім’я Олег купив стару хату-мазанку у селі біля Дністра. Разом із будинком він отримав криницю, садок, 43 сотки землі та кілька споруд. Власник потроху відновлює оселю. Він провів у будинок воду й каналізацію, облаштовує ванну кімнату, а для опалення придбав нову чавунну піч.

Раніше киянка Олена Кучерук зі своїм чоловіком-військовим придбали хату в Рівненській області за $4 тис. Господарка показала та розповіла, як їм вдалося перевтілити старий будинок без ремонту за кілька років.